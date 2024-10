DIVULGACAO/REPRODUÇÃO Marcelo Lima (Podemos) e Alex Manente (Cidadania) disputam segundo turno em São Bernardo do Campo (SP)

Pesquisa Vox Brasil encomendada pelo Portal iG e divulgada nesta terça-feira (15) mostra que Marcelo Lima (Podemos) está à frente no segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo . O candidato do Cidadania, Alex Manente, aparece em segundo lugar.

Segundo os dados da pesquisa estimulada (quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados), Lima tem 48,7% das intenções de voto, enquanto Manente marca 37,5%. Os brancos e nulos somam 9,2% e os que ainda não sabem ou estão indecisos são 4,6%.

Veja os números:

Marcelo Lima (Podemos): 48,7%

Alex Manente (Cidadania): 37,5%

Branco / nulo / nenhum: 9,2%

Não sabe / indeciso: 4,6%

Rejeição

De acordo com a pesquisa, em relação ao índice de rejeição, quem aparece em primeiro lugar é Manente, com 42,8%. Marcelo Lima vem depois, com 29,4%. No cenário estimulado, os entrevistados que disseram não rejeitar nenhum dos candidatos são 13,3%, enquanto os que não sabem são 14,5%.





Veja os números:



Alex Manente (Cidadania): 42,8%

Marcelo Lima (Podemos): 29,4%

Não rejeita nenhum: 13,3%

Não sabe: 14,5%

A pesquisa

Para realizar a pesquisa, o instituto ouviu 850 entrevistados entre os dias 09 e 10 de outubro de 2024. A margem de erro do levantamento é de 3,37 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP – 05886/2024.



