Presidente Lula publica primeira imagem após acidente no qual bateu a cabeça no banheiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) se pronunciou, nesta segunda-feira (21), após ter sofrido um acidente doméstico no último sábado (19), no Palácio da Alvorada . O chefe de Estado descreveu o incidente como "grave, mas sem afetar partes mais delicadas".

A conversa divulgada nas redes sociais pelo candidato à Prefeitura de Camaçari ( BA ), Luiz Caetano ( PT ), Lula classificou o acidente como "uma bobagem" e afirmou que está aguardando "três ou quatro dias" para avaliar possíveis consequências, conforme orientação médica.

"Estou bem, querido. Eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu tô cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte. Então, eu estou aguardando, porque os médicos dizem que eu tenho que esperar, pelo menos, uns três, quatro dias, para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida", disse Lula.

Lula também brincou com Luiz Caetano ao dizer que precisa "sobreviver" para ir à posse do correligionário.

Por conta do acidente, Lula não poderá comparecer pessoalmente à reunião do Brics , na Rússia, mas orientou seu time, chefiado pelo chanceler Mauro Vieira.

Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, batendo a nuca, o que resultou em cinco pontos na cabeça. Ele foi liberado para retornar à residência oficial, mas os médicos recomendaram o cancelamento de viagens longas, incluindo a visita à Rússia, que estava marcada para o domingo (20).

Nesta segunda-feira, o presidente trabalhou de casa, recebendo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o assessor especial Celso Amorim. Em uma rede social, a equipe de Lula postou uma foto da reunião, com a legenda:

"Reunião do presidente Lula com o ministro Padilha e o assessor especial Celso Amorim, nesta manhã no Palácio do Alvorada."

Reunião de trabalho no Alvorada com o assessor especial Celso Amorim e o ministro @padilhando . Conversamos sobre a agenda política nacional e internacional para os próximos dias. 👍



📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/b1I4vtWiH3 — Lula (@LulaOficial) October 21, 2024









Após o encontro, Padilha explicou que Lula "não teve perda de consciência ou desorientação" e que ele próprio buscou atendimento médico após o acidente. O presidente está autorizado a realizar atividades leves, mas ainda sem previsão de retorno aos compromissos no Palácio do Planalto.

"Quero passar uma mensagem de tranquilidade, que foi cancelada a viagem por determinação médica para manter essa observação, para evitar uma viagem muito longa, ia trabalhar em fuso horário diferente", reiterou Padilha.





