Edilson Rodrigues/Agência Senado Senador Jorge Kajuru (PSB-GO) disse que vai fazer boletim de ocorrência





O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) confirmou, neste sábado (19), a veracidade de vídeos íntimos que vazaram nas redes sociais, nos quais ele aparece em cenas de sexo com uma mulher. O jornalista lamentou o ocorrido e declarou que tomará providências legais, registrando um boletim de ocorrência.

Em entrevista ao G1, ele comentou sobre o incidente: “É chato pra caramba, desagradável pra caramba isso. Hoje a mulher é casada e aí surge um vídeo desse. Lamento tudo isso ter acontecido. É tudo verdade, de março de 2007.”

Nos vídeos, Kajuru aparece em um apartamento com a mulher, e uma mensagem acusa o senador de se envolver com uma mulher casada. O político confirmou que a mulher do vídeo é casada atualmente, mas esclareceu que, na época da gravação, em 2007, ela era solteira.

“Lembro como se fosse hoje. Eu estou com 63 anos de idade, já tive várias namoradas, mas nunca expus relacionamento meu. Todas as minhas relações foram discretas. Nunca mexi com mulher casada”, declarou.

O senador relatou ainda que a mulher exposta no vídeo é sua amiga e que ela está abalada com a divulgação. Para Kajuru, o vazamento pode ter motivações políticas, com o intuito de prejudicá-lo.

“Imagino que fizeram isso agora de forma política, porque estão querendo me atacar politicamente. (...) O problema é descobrir quem foi. É difícil. Eu tenho que colocar agora a polícia para investigar”, afirmou.





Qual a pena para quem vaza vídeo íntimo sem consentimento?

De acordo com o artigo 218-C do Código Penal brasileiro, o compartilhamento de vídeos íntimos sem consentimento é crime.

A pena prevista para quem comete esse ato é de um a cinco anos de reclusão, além de multa, especialmente se houver a intenção de causar dano à honra ou à privacidade da pessoa envolvida.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.