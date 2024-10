Alan Santos e Ricardo Stuckert/PR Bolsonaro e Lula polarizam a política nacional

Dos 85 candidatos a prefeito apoiados tanto pelo PT, partido de Luiz Inácio Lula da Silva, quanto pelo PL , legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, 58 foram eleitos em primeiro turno, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) . Outros 24 candidatos apoiados pelos 'rivais nacionais' saíram derrotados.

O Maranhão foi o estado com o maior número de candidaturas apoiadas pelos partidos: foram 22 cidades no total, com 13 eleitos e 8 derrotados.

São Paulo está no segundo lugar do ranking, com 12 candidatos apoiados pelas siglas. Desses, nove foram eleitos, um perdeu e um foi para o 2º turno.

A 'união improvável' aconteceu devido ao fato do PT, PCdoB e PV estarem juntos na federação partidária Federação Brasil da Esperança desde 2022. Esses partidos, por tabela, também são membros de federações partidárias com o PL em alguns municípios.

Segundo turno, inaptos e indeferidos

O candidato Aprígio (Podemos), que tenta a Prefeitura de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, foi o único que passou para o segundo turno com o PT e o PL no palanque.

Há também o candidato Dehon Toso, do PSD, que queria disputar a Prefeitura de Estrela do Norte (SP), mas foi considerado inapto pela Justiça Eleitoral e, por isso, não participou da disputa.

Já Zé Martins (MDB), por sua vez, foi eleito prefeito de Bequimão (MA) - entretanto, sua candidatura foi barrada pela Justiça. Agora, ele aguarda o julgamento do recurso para ter o resultado definitivo. Caso a candidatura seja indeferida, será realizado um novo pleito.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .