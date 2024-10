Reprodução Marçal e Nunes se enfrentaram no primeiro turno das eleições municipais

O atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) revelou, nesta segunda-feira (7), que recebeu uma mensagem com ' palminhas ' do influenciador Pablo Marçal (PRTB), seu adversário no primeiro turno das eleições na capital. Nunes irá enfrentar Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno , marcado para o dia 27 de outubro.

Segundo Nunes, ele recebeu mais de 3.000 mensagens após passar ao segundo turno, mas a mensagem de Marçal chamou a sua atenção.

"Sabe com quantas mensagens eu tô? Eu tô com 3.818 mensagens. E a do Marçal ficou perdida aí no meio. Tem uma palminha aqui, sim. Tem, tem uma palminha aqui. Opa, cadê ela aqui? Palminha, né? Eu vi agora, não tinha nem visto", disse em entrevista ao UOL News.

"Sou uma pessoa educada. Vou responder, sim", concluiu.

Aliança com os eleitores de Marçal

Na mesma entrevista, Nunes disse que ainda não avaliou se fará um encontro com Marçal.

"Ainda está cedo. Tivemos esse resultado ontem à noite e ainda não discutimos essa questão dos apoios. (...) Como diz o ditado popular, né? Deixa assentar a poeira. Tranquilidade", disse o atual prefeito.

Apesar da postura comedida, Nunes já declarou que considera "essencial" o apoio dos eleitores de Marçal no segundo turno.

"O eleitor do Marçal é fundamental. Desejo, preciso e quero muito que possamos ter esses votos, até porque muitos deles defendem aquilo que a gente também defende", disse.

O influenciador já sinalizou que deve apoiar a candidatura de Nunes, mas com condições. Neste domingo, ele disse à jornalistas que quer que Nunes "se comprometa a adotar as propostas" que ele tinha, sem entrar em detalhes sobre quais.

Ainda é incerto se Nunes e Marçal vão selar um acordo para o segundo turno, uma vez que ambos trocaram diversas acusações e provocações ao longo dos debates. Em um dos encontros, por exemplo, Marçal questionou Nunes várias vezes acerca do suposto boletim de ocorrência por violência doméstica, e os assessores dos então candidatos trocaram agressões físicas nos bastidores.

"Eu acho e espero que o Pablo Marçal tenha aprendido com seus erros, que foram muitos", afirmou o atual prefeito ao comentar uma possível aliança com o ex-coach.

