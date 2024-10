Reprodução Ela relatou que o abuso ocorreu após uma reunião política





Lili Rodrigues , ex-candidata a vice-prefeita de Porto Velho pelo PSOL , que denunciou que foi vítima de estupro , prestou depoimento à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) nesta segunda-feira (7).

Ela relatou que o abuso ocorreu após uma reunião política na casa de sua namorada. Segundo Lili, o agressor entrou na residência sem ser convidado.

“Esse monstro precisa pagar, ele precisa entender que não se pode fazer o que ele fez. Eu estava dormindo na casa da minha companheira onde ele não foi convidado a entrar. Eu só espero que a justiça seja feita", declarou.

A polícia iniciou as investigações e já ouviu a ex-candidata e outras pessoas envolvidas no caso. A denúncia gerou comoção e apoio de Samuel Costa, candidato a prefeito com quem Lili formou chapa nas eleições.

“Liliane, uma mãe solo, mulher periférica e lésbica, foi vítima de um crime bárbaro, que não apenas atenta contra sua integridade, mas também contra os valores de justiça e igualdade que todos devemos proteger”, falou Samuel após receber a informação da denúncia.





Lili Rodrigues desabafou

Lili também desabafou sobre o impacto emocional do ocorrido. “Sinto que isso destruiu a minha vida. Eu não consigo dormir, ainda não procurei tratamento psicológico por questões burocráticas e por causa das eleições, eu sou presidente do partido e era candidata", relatou em entrevista ao Portal G1.

Ela solicitou à Justiça uma medida protetiva contra o suspeito. Até o momento, a polícia não conseguiu localizar e prender o acusado. O caso continua sendo investigado.

