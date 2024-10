Divulgação/TRE Paraná Há cidades que elegeram prefeitos no primeiro turno

Belém (PA) foi a primeira capital do Brasil a definir os resultados do primeiro turno nas eleições deste domingo (6). Posteriormente, outras capitais da Região Norte tiveram seus resultado divulgads. Confira:

Resultado em Belém

Igor Normando (MDB) e Delegado Eder Mauro (PL) vão disputar o segundo turno para prefeito de Belém. O deputado estadual Normando se manteve à frente, com o apoio da máquina estadual, enquanto o candidato bolsonarista Eder Mauro tenta atrair o eleitorado conservador.

De acordo com o TSE, com 93,80% das urnas apuradas, Normando ficou com 44,68% dos votos, enquanto Eder Mauro obteve 31,54%.

O atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), enfrentou grande reprovação e não conseguiu chegar ao segundo turno, mesmo com apoio do governo federal.

Igor Normando (MDB): 44,68%

Delegado Eder Mauro (PL): 31,54%

Edmilson Rodrigues (PSOL): 9,86%

Thiago Araújo (Republicanos): 7,81%

Jefferson Lima (Podemos): 4,53%

Jefferson Lima (Podemos): 4,53% Ítalo Abati (Novo): 0,51%

Raquel Brício (Unidade Popular): 0,44%

Raquel Brício (Unidade Popular): 0,44% Delegado Eguchi (PRTB): 0,37%

Well (PSTU): 0,26%

Resultado em Manaus

David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL) disputarão o segundo turno para prefeito de Manaus.

De acordo com o TSE, com 96,86% das urnas apuradas, Almeida teve 32,17% dos votos, enquanto Neto obteve 24,95%.

David Almeida (Avante): 32,17%

Capitão Alberto Neto (PL): 24,95%

Amon Mandel (Cidadania): 19,12%

Roberto Cidade (União): 16,96%

Wilker Barreto (Mobiliza): 0,66%

Gilberto Vasoncelos (PSTU): 0,1%

Resultado em Porto Velho



Mariana Carvalho (União) e Léo (Pode) disputarão o segundo turno para prefeito de Porto Velho.

De acordo com o TSE, com 98,14% das urnas apuradas, Mariana ficou com 44,36% dos votos, e Eder Mauro 25,8%.

Mariana Carvalho (União): 44,36%



Léo (Pode): 25,8%

Célio Lopes (PDT): 11,71%

Juíza Ema Tourinho (MDB): 9,83%

Dr. Benedito Alves (Solidariedade): 5,17%

Ricardo Frota (Novo): 1,76%

Samuel Costa (Rede): 1,35%

Rio Branco (AC)

Tião Bocalom (PL) foi reeleito prefeito de Rio Branco no primeiro turno com 54,71%. O atual prefeito manteve a liderança durante toda a apuração, confirmando a vitória. Marcus Alexandre (MDB) ficou em segundo lugar, seguido por Emerson Jarude (Novo) e Jenilson Leite (PSB).

Segundo o TSE, com (colocar o percentual) das urnas apuradas, Bocalom ficou com (colocar o percentual), enquanto Marcus Alexandre obteve (colocar o percentual).

Tião Bocalom (PL): 54,71%

Marcus Alexandre (MDB): 34,76%

Emerson Jarude (Novo): 7,26%

Jenilson Leite (PSB): 3,27%

Macapá (AP)

Dr. Furlan (MDB) foi reeleito prefeito de Macapá no primeiro turno. Ele liderou com folga durante a apuração, consolidando sua vitória. Paulo Lemos (PSOL) ficou em segundo, seguido por Aline Gurgel (Republicanos).

De acordo com o TSE, com (colocar o percentual) das urnas apuradas, Dr. Furlan conquistou (colocar o percentual), enquanto Paulo Lemos obteve (colocar o percentual) e Aline Gurgel ficou com (colocar o percentual).

Dr. Furlan (MDB): 84,88%

Paulo Lemos (PSOL): 9,94%

Aline Gurgel (Republicanos): 3,72%

Patrícia Ferraz (PSDB): 0,77% (anulado sub judice)

Gilvam Borges (Avante): 0,27%

Sharon Braga (Novo): 0,09%

Gianfranco (PSTU):0,24%

Jairo Palheta (PCO):0,09%

Resultado em Boa Vista

Arthur Henrique (MDB) foi reeleito prefeito de Boa Vista no primeiro turno. O atual prefeito manteve a liderança desde o início da apuração. Catarina Guerra (União) ficou em segundo lugar, seguida por Mauro Nakashima (PV) e Lincoln Freire (PSOL).

Conforme o TSE, com 88,61% das urnas apuradas, Arthur Henrique obteve 75,21%, enquanto Catarina Guerra conquistou 22,78%.

Arthur Henrique (MDB): 75,21%

Catarina Guerra (União): 22,78%

Lincoln Freire (PSOL): 1,17%

Mauro Nakashima (PV): 0,85%

Piauí (PI)

Teresina, capital do Piauí, reelegeu Silvio Mendes (União) com 52,30% dos votos. Fabio Novo, do PT, perdeu com 43,14%.

Resultado final:

Silvio Mendes (União Brasil): 52,30%

Fabio Novo (PT): 42,14%

Dr Pessoa (PRD): 2,21%

Professor Tonny (NOVO):1,35%

Francinaldo Leão (PSOL): 0,51%

Geraldo Carvalho (PSTU): 0,14%

Lourdes Melo (PCO): 0,12%

Palmas (TO)

Janad Valcari (PL) vai disputar segundo turno com Eduardo Siqueira Campos (Podemos).

Janad Valcari (PL): 38,22%

Eduardo Siqueira Campos (Podemos): 32,42%

Professor Júnior GEO (PSDB): 27,99%

Luciana Viana (PSOL): 0,37%