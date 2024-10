Reprodução/Instagram Gerson Pessoa lidera com 59,3% dos votos em Osasco

Pesquisa do instituto de pesquisas Vox Brasil divulgada no último domingo (29) sobre as eleições municipais em Osasco aponta a vitória do deputado estadual Gerson Pessoa (PODEMOS) logo no primeiro turno, com 59,3% das intenções de voto.

No segundo lugar da disputa está Emídio de Souza (PT), com 17,5% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Dr. Lindoso (Novo) com 8,8% e Glória Brito (PCO), que marca 2,5%.

O resultado provém de pesquisa estimulada , modalidade em que o nome dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Além disso, considera os votos brancos e nulos (4,7%) e indecisos (7,2%).

Veja todos os números da pesquisa estimulada de intenção de voto:

Gerson Pessoa (PODEMOS): 59,3%

Emídio de Souza (PT): 17,5% Dr. Lindoso (Novo): 8,8% Glória Brito (PCO): 2,5%

Indecisos: 7,2%

Votos brancos e nulos: 4,7%



Rejeição

A pesquisa também mediu os índices de rejeição dos candidatos à prefeitura de Osasco no cenário estimulado. Neste tópico, o petista Emídio de Souza está no topo do ranking com 40,5%, seguido por Dr. Lindoso, com 21,7%.

Na sequência aparecem Glória Brito (19,3%) e Gerson (14,2%). Os eleitores que não rejeitam nenhum somaram 1,8% e os que não sabem, 2,5%.

Veja o ranking dos candidatos mais rejeitados:

Emídio de Souza (PT): 40,5%

Dr. Lindoso (Novo): 21,7%

Glória Brito (PCO): 19,3%

Gerson Pessoa (PODEMOS): 14,2%

Não rejeitam nenhum: 1,8%

Não sabem: 2,5%

Pesquisa Vox

A pesquisa Vox entrevistou 600 eleitores da cidade de Osasco entre os dias 26 e 27 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE-SP sob o número 01780/2024

