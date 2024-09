Reprodução/montagem A decisão judicial também estabelece que Medina deve manter uma distância de 300 metros de Lima





Duda Lima , marqueteiro do prefeito de São Paulo , Ricardo Nunes , obteve uma medida protetiva contra Nahuel Medina , videomaker que trabalha para o candidato Pablo Marçal , após um incidente ocorrido durante um debate na televisão. Medina agrediu Lima com um soco no rosto durante uma discussão acalorada.

A medida, concedida pela Justiça, determina que ambos mantenham uma distância mínima de 10 metros durante os próximos debates, além de exigir que eles atendam seus respectivos candidatos em áreas separadas.

A decisão judicial também estabelece que Medina deve manter uma distância de 300 metros de Lima fora desses eventos e não pode frequentar os mesmos ambientes que o marqueteiro, mesmo que ele chegue antes.





Agressão



O episódio ocorreu quando Medina, rindo, fez comentários sobre Lima e o prefeito Ricardo Nunes, que estavam participando do debate. A discussão entre os dois escalou, resultando na agressão física por parte do assessor de Marçal.

Após o ataque, Medina fugiu do local, enquanto Lima registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal. O caso está sendo investigado pela polícia.

A medida protetiva tem como objetivo evitar novos confrontos entre os envolvidos, especialmente durante os próximos debates da campanha eleitoral.

A Justiça também orientou que ambos sigam rigorosamente as regras impostas, sob risco de penalidades legais.

