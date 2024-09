Reprodução Marcos do Val ao lado de Bolsonaro. Do Val é um dos que teve a rede bloqueada

O X (ex-Twitter) notificou o Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a suspensão de nove perfis na rede social, em cumprimento a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes , que determinou o bloqueio em 30 de agosto.

Entre os perfis suspensos estão o senador Marcos do Val (Podemos-ES) e o blogueiro bolsonarista Ed Raposo. A lista também inclui a advogada Paola Silva Daniel, esposa do ex-deputado Daniel Silveira, e o comentarista Paulo Figueiredo Filho, que teve dois perfis bloqueados. Todos são investigados em diferentes processos no STF.

Outras contas afetadas pertencem a familiares do blogueiro Oswaldo Eustáquio, ao pastor Josias Pereira, além de Cláudio Luz e Sergio Fischer.

Principais alvos do bloqueio:

Marcos do Val

Senador desde 2019, Marcos do Val foi alvo de mandados de busca e apreensão no ano passado, suspeito de articular uma trama contra Moraes. Recentemente, a Polícia Federal (PF) o investigou novamente, agora por possíveis obstruções em investigações, incluindo a divulgação de informações sigilosas e alegações de corrupção de menores. Após a operação, seus advogados argumentaram que as medidas foram excessivas.

Ed Raposo

O blogueiro é investigado pela PF por suposta obstrução de justiça e teria participado de uma campanha de intimidação contra policiais federais envolvidos em casos do STF. Raposo também foi condenado a indenizar os ex-deputados Jean Wyllys e Marcelo Freixo, além do youtuber Luccas Neto.

Paulo Figueiredo

Figueiredo está entre os investigados na Operação Tempus Veritatis, que apura tentativas de golpe de estado por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Ele é suspeito de incitar militares a apoiar o golpe e defendeu que as medidas de investigação eram "constitucionais".

Paola Silva Daniel

Advogada e esposa do ex-deputado Daniel Silveira, Paola teve suas contas e perfis bloqueados por Moraes desde 2022, sob a alegação de que ajudava Silveira a driblar ordens do STF. Ela tentou se eleger deputada federal em 2022, mas não obteve sucesso.



