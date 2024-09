Enzo Souza* A idosa acreditava estar namorando o bilionário Elon Musk





Uma idosa de 79 anos que vive em Toledo , Paraná , foi vítima de um golpe e perdeu mais de R$ 3 mil após acreditar que namorava o bilionário Elon Musk , dono de companhias como a rede social X e a SpaceX . O caso foi descoberto após compra suspeita da mulher em um supermercado.

A Polícia Militar foi acionada na tarde de segunda-feira (23) por um gerente de supermercado. Ele explicou que a mulher estava realizando diversas compras de cartões da "App Store", loja de aplicativos Apple , e isso gerou estranheza dos funcionários.

Conforme o site da Apple, esses cartões vendidos em estabelecimentos comerciais no Brasil podem ser encontrados nos valores de R$ 20, R$ 50 e R$ 100, ou em versão que permite recarregar com até R$ 200. Após a compra, o cartão é ativado pela loja e o uso é liberado.

A descoberta do golpe

Segundo o relato, o golpista que se passava por Musk disse que era dono da Apple. O verdadeiro bilionário não tem relação com a empresa. Quando foi questionada pelos funcionários, a idosa disse que estava namorando um empresário "internacional".

A mulher ainda afirmou que o "companheiro" pediu para ela comprar esses cartões, com a promessa de que, em breve, devolveria o valor gasto em uma quantia em dinheiro muito maior. Após a explicação, os funcionários cancelaram a venda e acionaram a polícia.

A vítima confirmou a história aos policiais militares, e insistiu que o empresário viria ao Brasil para visitá-la e traria uma grande quantia de dinheiro em dólares, porém, ela precisava comprar os cartões da "empresa dele".

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

Quantia em dinheiro perdida

A idosa, que não foi identificada, disse que gastou entre R$ 3 mil e R$ 4 mil com a compra dos cartões para o suposto Elon Musk. Após a aquisição, ela enviava a foto dos cartões pelo WhatsApp, onde conversava com o golpista. A polícia descobriu que os números usados pelo criminoso são com o código de discagem da Nigéria.





Um familiar da vítima, que mora no município paranaense, foi acionado. Ele se comprometeu a comparecer no local e ficar responsável pela mulher. Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil apura o caso.

O delegado do caso, Rodrigo Batista, frisou a importância dos familiares estarem atentos às redes sociais dos idosos. Segundo Batista, esse grupo costuma ser alvo dos criminosos para a aplicação de golpes.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .