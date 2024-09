Reprodução Nunes segue favorito, enquanto Boulos derrota Marçal no segundo turno

A nova pesquisa Datafolha , divulgada nesta quinta-feira (26), apresentou possíveis cenários de segundo turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo . Ricardo Nunes (MDB) segue como o favorito para ser reeleito ao cargo de prefeito.



No duelo entre Nunes e Guilherme Boulos (PSOL), o atual prefeito tem 52% das intenções de voto, mesmo índice em relação à pesquisa anterior, realizada em 19 de setembro. Boulos, por outro lado, caiu de 37% para 36%.



No cenário em que Nunes enfrenta Pablo Marçal (PRTB), o atual prefeito viu sua vantagem cair, registrando 57% das intenções de voto, três pontos a menos do que no levantamento anterior. O ex-coach subiu de 25% para 26%.

No confronto entre Boulos e Marçal, o psolista tem 47% (três a menos do que na pesquisa anterior), enquanto o empresário cresceu de 36% para 38%.



O levantamento, encomendado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo, foi realizado entre os dias 24 e 26 de setembro. Foram entrevistadas presencialmente 1.610 pessoas acima de 16 anos na capital paulista.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral foi feito sob o protocolo SP-06090/2024.





Primeiro turno



No primeiro turno, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos estão empatados tecnicamente na liderança. Pablo Marçal ocupa a terceira colocação, oscilando positivamente dentro da margem de erro em relação à última pesquisa.

Já quando o assunto é a pesquisa espontânea, Boulos continua em primeiro lugar, mas com uma oscilação negativa. Nunes manteve o mesmo desempenho da semana passada e Marçal oscilou um ponto para cima.



