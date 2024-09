Montagem iG / Imagens: Governo do Estado de São Paulo / Pablo Valadares/Câmara dos Deputados / Reprodução: TV Brasil Central Marçal, Boulos e Nunes são os nomes mais prováveis de ir para segundo turno de eleições, mostram pesquisas

Pesquisa realizada pelo Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (19), aponta que o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, continuam liderando a corrida pela prefeitura. Pablo Marçal (PRTB) ocupa a terceira colocação, após se distanciar do empate técnico com Boulos.

Com a proximidade das eleições, a 20 dias do pleito, Nunes manteve os 27% das intenções de voto registrados na semana anterior. Já Boulos oscilou de 25% para 26% no mesmo período. Em seguida, aparece Pablo Marçal, que permanece com 19%, conforme o último levantamento.

Outros candidatos também mantiveram suas posições. Tabata Amaral (PSB) continua com 8%, enquanto José Luiz Datena (PSDB) permanece com 6%.

O levantamento, encomendado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo, foi realizado entre os dias 17 e 19 de setembro. Foram entrevistadas presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na capital paulista.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral foi feito sob o protocolo SP-03842/2024.

Esta foi a primeira pesquisa que captou o impacto do incidente envolvendo Datena e Marçal, no qual o apresentador desferiu uma cadeirada contra o adversário.

Intenções de voto para o 1º turno

Veja os números:

Ricardo Nunes (MDB): 27% (mesmo percentual da pesquisa anterior)

Guilherme Boulos (PSOL): 26% (subiu de 25%)

Pablo Marçal (PRTB): 19% (mesmo percentual anterior)

Tabata Amaral (PSB): 8% (mesmo percentual)

Datena (PSDB): 6% (mesmo percentual)

Marina Helena (Novo): 3% (mesmo percentual)

Bebeto Haddad (DC): 1% (mesmo percentual)

Ricardo Senese (UP): 0% (caiu de 1%)

João Pimenta (PCO): 0% (mesmo percentual)

Altino Prazeres (PSTU): Não foi citado (era 0%)

Em branco/nulo/nenhum: 6% (caiu de 7%)

Não sabe: 3% (caiu de 4%)

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando o nome dos candidatos não é apresentado aos entrevistados, Boulos lidera com 23% (crescimento em relação aos 20% anteriores). Nunes tem 16% (subiu de 14%) e Marçal tem 15% (subiu de 14%).

Os números dos outros candidatos na espontânea são:

Tabata Amaral (PSB): 4% (mesmo percentual)

Datena (PSDB): 2% (subiu de 1%)

Marina Helena (Novo): 1% (subiu de 0%)

Em branco/nulo/nenhum: 6% (mesmo percentual)

Não sabe/recusa: 28% (caiu de 34%)

Convicção dos eleitores

Entre os eleitores de Boulos, 81% estão totalmente decididos a votar nele, enquanto 19% admitem que ainda podem mudar de opinião.

No caso de Marçal, 71% de seus eleitores estão firmes na escolha, e 29% podem reconsiderar. Já Nunes tem 65% de convictos e 35% que podem mudar o voto.

Veja os números detalhados:

Boulos: 81% decididos (eram 74%) e 19% que podem mudar (eram 26%)

Marçal: 71% decididos (eram 70%) e 29% que podem mudar (eram 30%)

Nunes: 65% decididos (eram 58%) e 35% que podem mudar (eram 42%)

Tabata: 52% decididos (eram 41%) e 59% que podem mudar (eram 47%)

Datena: 47% decididos (eram 37%) e 53% que podem mudar (eram 61%)

Conhecimento dos candidatos

Datena, Nunes e Boulos são os candidatos mais conhecidos pelos eleitores. Confira os números: