Reprodução/Band Eduardo Paes segue favorito; Ramagem se consolida em segundo e Tarcísio cresce na margem de erro





A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (19) revela que o prefeito Eduardo Paes (PSD), que busca ser reeleito, continua na liderança na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro, seguido por Alexandre Ramagem (PL) e Tarcísio Motta (PSOL).

O levantamento ouviu 1.106 eleitores de 16 anos ou mais nos dias 17 e 18 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e pela Globo, e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo RJ-01318/2024.

No cenário estimulado, Eduardo Paes (PSD) mantém 59% das intenções de voto, o mesmo índice da pesquisa anterior realizada em 5 de setembro. Ramagem subiu de 11% para 17%, consolidando-se na segunda posição. Tarcísio Motta aparece em terceiro lugar com 7%, uma ligeira alta em relação aos 6% anteriores.

Marcelo Queiroz (PP) tem 2% (ante 1%), Rodrigo Amorim (União Brasil) caiu de 2% para 1%, e Cyro Garcia (PSTU), Juliete Panjota (UP) e Carol Sponza (Novo) permanecem com 1%.

Henrique Simonard (PCO) não pontuou. Eleitores que votariam em branco ou nulo caíram de 11% para 8%, e aqueles que não sabem ou não responderam caíram de 7% para 4%.

Pesquisa Espontânea

Na pesquisa espontânea, Eduardo Paes aparece com 44%, uma alta em relação aos 39% registrados na pesquisa anterior. Ramagem subiu de 7% para 11%, enquanto Tarcísio Motta manteve os 3%.

Outros candidatos obtiveram 1%, e o número de eleitores que votariam em branco, nulo ou nenhum se manteve em 7%. A parcela dos que não souberam ou se recusaram a responder permaneceu em 30%.





Rejeição

Ramagem lidera a rejeição, com 37%, um aumento em relação aos 29% da pesquisa anterior. Motta teve uma leve queda, passando de 24% para 22%, enquanto Cyro Garcia oscilou de 23% para 22%. Rodrigo Amorim aumentou de 15% para 19%, e Eduardo Paes subiu de 14% para 17%.

Juliete Pantoja e Carol Sponza tiveram variações, com 16% e 15%, respectivamente. Marcelo Queiroz (PP) caiu de 15% para 14%, e Henrique Simonard caiu de 12% para 11%.

Eleitores que rejeitam todos os candidatos caíram de 5% para 3%, e os que não rejeitam nenhum se mantiveram em 3%. Os que não souberam ou não quiseram responder caíram de 12% para 8%.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.