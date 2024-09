Reprodução/redes sociais Alyce Tesluki faleceu antes de chegar ao hospital





Alyce Tesluki , de 10 anos, morreu na segunda-feira (16) após passar mal em uma escola localizada em Rebouças , região central do Paraná . O caso está sendo investigado.

A Polícia Civil paranaense afirmou nesta quarta-feira (18) que a estudante chegou "aparentemente bem" à escola, mas que o quadro de saúde se agravou rapidamente e ela morreu antes de chegar ao hospital.

Relato da polícia

Em nota, a polícia disse que a estudante entrou na Escola Municipal Erasmo Pilotto no começo da tarde da última segunda. Às 12h55, foi apressada ao banheiro por sentir náuseas e dor de cabeça.

Nesse momento, uma amiga da menina avisou os funcionários da unidade sobre a situação. Segundo o comunicado policial, os funcionários "empreenderam esforços para entender a gravidade dos sintomas, que rapidamente se agravaram".

Cerca de 20 minutos depois, às 13h16, a ambulância da Defesa Civil do município foi acionada e chegou à escola às 13h21. Os socorristas encontraram Alyce no chão, ao lado de suas professoras que realizavam os primeiros socorros. A menina estava com pulsos e batimentos cardíacos fracos, após já ter vomitado.

Os socorristas saíram do local com a garota às 13h26, mas chegaram às 13h33 no hospital com ela já morta.

Em nota, o Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas , para onde a equipe da Defesa Civil se encaminhou, afirmou que os professores da escola relataram que "a criança teria se queixado de fortes dores de cabeça, náuseas, vômitos e um possível quadro convulsivo".





A Escola Erasmo Pilotto lamentou a morte da estudante em uma rede social. “Nossa querida Alyce…nosso anjo foi morar com Deus”.

O delegado Thiago França, responsável pelo caso, contou que as investigações estão em andamento. Ele aguarda o laudo do Instituto Médico-Legal (IML) que deve apontar as causas da morte.

