O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) multou os candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) por violarem as regras de tempo de aparição de apoiadores em propagandas eleitorais.

Nunes exibiu um vídeo com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) por mais tempo do que o permitido, enquanto Boulos apresentou dois vídeos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) excedendo o limite legal de 25% do tempo total da propaganda.

O juiz Murillo D’Ávila Vianna Cotrim acatou a acusação feita pela campanha de Boulos, determinando a retirada do anúncio do prefeito do ar. Em resposta, a campanha do emedebista contestou a decisão em nota, afirmando que a relação entre o prefeito e o governador é benéfica para a população de São Paulo.

"Guilherme Boulos (PSOL), o candidato da extrema invasão e da extrema baderna, com sua ação na Justiça, apenas reconhece que não tem a afinidade nem a proximidade com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem e que estão expostas de forma explícita no horário eleitoral gratuito. E como se sabe, a relação entre o prefeito e o governador é a mais importante no que tange beneficiar o povo de São Paulo", declarou a nota.





Outra ação

Em outro julgamento, a juíza Claudia Barrichello analisou uma ação movida por Nunes contra Boulos, em relação a propagandas políticas que utilizavam a imagem de Lula. A juíza decidiu que a primeira propaganda, com uma aparição de meio segundo do presidente, não ultrapassou o limite legal e pode continuar sendo veiculada.

No entanto, a segunda propaganda foi considerada irregular, pois o tempo de exposição de Lula excedeu os 25% permitidos pela legislação eleitoral, levando à suspensão da exibição do vídeo.

"A decisão apenas determinou que a campanha faça uma adequação da peça de propaganda eleitoral com participação de Lula", declarou a nota da equipe de Boulos para a CNN Brasil. A campanha informou que já realizou a mudança e que a propaganda voltará a ser exibida.

