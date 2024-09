Agência Brasil A decisão ocorreu após a Polícia Federal tomar o depoimento de uma suposta vítima





O Supremo Tribunal Federal autorizou nesta terça-feira (17) a abertura de um inquérito para investigar denúncias de assédio sexual contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida .

A decisão ocorreu após a Polícia Federal tomar o depoimento de uma suposta vítima e encontrar elementos para justificar a investigação, encaminhando o caso ao STF. O processo foi sorteado para o ministro André Mendonça, que deu prosseguimento à investigação.

Segundo o jornal O Globo, a Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável à análise do caso pela Suprema Corte, o que levou Mendonça a permitir o avanço da apuração. A partir de agora, a PF seguirá com as diligências para aprofundar a investigação.

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, revelou ter sido uma das vítimas de assédio após o caso ser divulgado pela imprensa. Ela confirmou a outros ministros ter sido alvo de importunação sexual e assédio por parte de Silvio Almeida, conforme noticiado pelo Portal UOL.





Demissão de Silvio Almeida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi informado da situação e demitiu Silvio Almeida do cargo de ministro dos Direitos Humanos. Almeida nega as acusações, referindo-se às denúncias como "ilações absurdas".

A ONG Me Too, que recebeu as denúncias sobre o caso, foi notificada pela Polícia Federal para fornecer informações relacionadas às queixas apresentadas.

