A nova ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo , afirmou que as acusações de assédio sexual envolvendo o ministério serão investigadas com rigor, garantindo o direito de defesa e o respeito à privacidade das denunciantes. Sua declaração ocorre após a demissão do ex-ministro Silvio Almeida , acusado de assédio sexual por várias mulheres.

Macaé destacou a necessidade de que as autoridades conduzam as investigações de forma adequada. "Quanto às denúncias, é muito importante que os órgãos responsáveis façam as devidas apurações", declarou.

A ministra ressaltou a importância de assegurar os direitos dos denunciantes e garantir o sigilo dos fatos.

“A ideia é que possamos fazer todo o procedimento necessário, garantindo os direitos das pessoas denunciantes, bem como o amplo e pleno direito de defesa. É muito importante que garantamos a privacidade e o sigilo dos fatos, principalmente das pessoas que foram lesadas”, disse.

Macaé Evaristo, que deve tomar posse na próxima semana, foi convidada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Recebi um convite muito afetivo do presidente Lula, que diz conhecer minha trajetória de luta pelos direitos humanos e antirracista”, explicou a nova ministra.

Ela também destacou a conversa que teve com o presidente: “A conversa com o presidente Lula foi bastante tranquila. O presidente Lula já conhece o meu trabalho. A grande questão para o presidente Lula é que possamos fortalecer as políticas deste ministério, que é muito importante para a sociedade".





Quem é Macaé Evaristo?

Com uma trajetória consolidada na área educacional, Macaé, de 59 anos, atuou como Secretária de Estado de Educação de Minas Gerais entre 2015 e 2018 e como Secretária Municipal de Educação de Belo Horizonte de 2005 a 2012, sendo a primeira mulher negra a ocupar esse cargo.

Entre 2013 e 2014, integrou a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação durante o governo Dilma Rousseff. Formada em pedagogia, ela possui ampla experiência na implementação de políticas voltadas para grupos historicamente marginalizados, como comunidades quilombolas e indígenas.

Além disso, Macaé é reconhecida por sua atuação na promoção da igualdade racial e inclusão social. Em 2020, foi eleita vereadora em Belo Horizonte e, em 2022, foi eleita deputada estadual por Minas Gerais.

