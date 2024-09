Reprodu��o/RedeTV!/Uol Nunes e Mar�al protagonizaram bate-boca que levou a advert�ncias

Com regras mais r�gidas, o� debate entre os candidatos � prefeitura de S�o Paulo desta ter�a-feira (17), promovido pelo UOL/Rede TV!, teve 16 �pedidos de resposta, 2 advert�ncias e muito bate-boca.�



O l�der em pedidos de resposta foi o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), que solicitou seis interven��es, sendo quatro negadas e duas aceitas. Pablo Mar�al (PRTB) pediu seis, sendo duas aceitas e quatro negadas. Jos� Luiz Datena (PSDB) solicitou quatro, em que duas respostas foram concedidas e duas rejeitadas. Guilherme Boulos (PSOL) tamb�m solicitou uma r�plica, que foi atendida.

Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (NOVO) tamb�m participaram do debate, mas n�o pediram direito de resposta.

Segundo a organiza��o do debate, todas as campanhas concordaram com as regras mais r�gidas, mesmo assim, logo nos primeiros minutos do encontro j� houveram ofensas pessoais. Tudo come�ou quando Pablo Mar�al lembrou a agress�o sofrida no �ltimo debate, da TV Cultura, no �ltimo domingo (5), quando o candidato Jos� Luiz Datena deu uma "cadeirada" no ex-coach.

Veja abaixo todos os pedidos de resposta e advert�ncias do debate:

Primeiro bloco tem 8 pedidos de resposta e 2 advert�ncias

O primeiro pedido de resposta foi solicitado durante a primeira rodada, de perguntas entre os candidatos, quando Pablo Mar�al se referiu a Datena como "orangotango" e chamou o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) de "bananinha", "Nules" e "futuro ex-prefeito".

O pedido de Nunes foi recusado, por�m o de Datena foi aceito. O candidato do PSDB, portanto, rebateu: "Voc� me acusou de crime hediondo sem provas. Ent�o, o �nico jeito de falar com bandido, ladr�o de velhinho virtual � a Justi�a. N�o tem outro caminho, voc� vai responder as inj�rias na Justi�a. Eu n�o vou partir pra cima de voc� porque eu n�o bato em covarde duas vezes. Covarde apanha uma vez s�. Eu me arrependo desse ato, mas muitos juristas j� avaliam como defesa da honra".�

Mar�al se queixou da acusa��o e solicitou um pedido de resposta, que foi analisado posteriormente (leia abaixo).�

Na r�plica, quando os microfones de Mar�al foram abertos, ele acusou o prefeito de desviar dinheiro p�blico para conta de familiares. Nunes, ent�o, registrou outro pedido de resposta, que foi aceito.�

"Ele saiu da cadeia, mas a cadeia n�o saiu de dentro dele. Ele age com as pessoas com a malandragem da cadeia. Na mesma estrat�gia que mandou para os aposentados humildes, querendo a confian�a da pessoa, abria contas e ele ia subtrair os recursos. Foi condenado a 4 anos e cinco meses. Quem foi preso e condenado foi o Pablo Henrique (Mar�al)", retrucou o prefeito.�

Mar�al teve pedido de resposta aceito pela fala de Datena,�mas respondeu ap�s a declara��o de Nunes e, visivelmente irritado, refor�ou as acusa��es contra o prefeito e se defendeu. "Eu nunca toquei em nada de ningu�m, e se ficar comprovado, manda a lista dos Pix que eu vou pagar. Mas meu passado � ressignificado, o dos outros candidatos n�o", disse.

Na mesma fala, disse que, se eleito, Nunes ir� preso por desviar merenda escolar. Neste momento, os dois iniciaram o primeiro bate-boca e�receberam advert�ncias.

Os candidatos Boulos e Nunes pediram direito de resposta quando Mar�al lembrou que eles foram presos. Apenas o do candidato psolista foi aceito.�

"� preciso reestabelecer a verdade. Eu nunca foi condenado ou preso, por�m, fui � delegacia algumas vezes por estar defendendo fam�lias que estavam sendo despejadas de suas casa. E me orgulho de ter defendido essas pessoas que estavam perdendo tudo", declarou.�

"Eu n�o sei se algu�m aqui j� acompanhou um despejo, eu sei que o Ricardo Nunes j� despejou muita gente", completou Boulos, o que motivou um novo pedido de resposta por Ricardo Nunes.

Terceiro bloco tem 8 pedidos de resposta

No segundo bloco, os jornalistas perguntaram diretamente aos candidatos, �o que n�o gerou nenhum pedido de resposta, por�m, no terceiro bloco, quando os candidatos voltaram a se digladiar, a solicita��es retornaram.

A primeira resposta a ser concedida foi para o candidato Datena, acusado novamente por Mar�al de ser um agressor sexual. "Ele [Mar�al] continua acusando as pessoas, no meu caso, de processos arquivados, de uma maneira bruta, atingindo minha honra, sem fundamento pra isso. Ele mente � vontade", disse.

Mar�al tamb�m atacou Nunes, classificando-o como agressor de mulheres, citando uma reportagem do jornal Folha de S�o Paulo, em que Nunes � acusado de bater na esposa. O pedido de resposta foi concedido e ele se defendeu: "A pr�tica dele � dar golpe. Ele fala para ter um corte para rede social", disse.

Mar�al, apesar dos ataques anteriores, tamb�m teve direito de pedido de resposta aceito, mas usou o tempo para divulgar suas redes sociais e voltou a chamar Datena de "orangotango", que, por conta disso, solicitou outro pedido de resposta, que foi negado.

O prefeito teve outra solicita��o aceita ap�s acusa��o de Mar�al sobre o tema da agress�o � esposa: "O que ele cita � uma mat�ria de uma situa��o de 10 anos atr�s, de uma vaga de condom�nio, que o s�ndico j� negou ao jornalista. Estou casado h� 27 anos, amo a minha esposa", rebateu.

Nunes e Mar�al tamb�m tiveram pedidos negados, sendo um do mdbista e dois do coach.

Regras

Para manter a ordem, foram estabelecidas tr�s categorias de puni��es para infra��es durante o debate. A primeira infra��o resultar� em uma advert�ncia pela mediadora do debate; a segunda infra��o implicar� na perda do tempo de resposta no bloco, e a terceira infra��o levar� � expuls�o do candidato do programa. Al�m disso, os participantes n�o poder�o sair do p�lpito ou exibir objetos e documentos.



Em casos de infra��es graves, como agress�es f�sicas, a expuls�o ou suspens�o poder� ser decidida pela dire��o do programa. As regras haviam sido acordadas antes do debate de domingo e, conforme informado pela organiza��o, n�o sofreram ajustes ap�s o incidente.

Stephanie Freitas, superintendente de jornalismo da RedeTV!, assegurou que a seguran�a est� sendo intensificada desde o in�cio. "Cada candidato ter� um seguran�a designado dentro do est�dio," afirmou Freitas. Essas medidas de seguran�a j� haviam sido discutidas antes da agress�o, mas foram refor�adas ap�s o incidente.

A emissora afirma que "a seguran�a sempre foi uma prioridade nossa desde o come�o das negocia��es com as campanhas". "A seguran�a est� refor�ada desde o in�cio por parte da RedeTV!", completa o texto.

O debate, promovido pela RedeTV! em parceria com o UOL, teve in�cio �s 10h20 e est� previsto para durar 2 horas e 20 minutos, divididos em cinco blocos.

