O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá nesta terça-feira (17) com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso ; e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), conforme a agenda presidencial divulgada. A reunião servirá para debater ações para enfrentar os incêndios florestais.



O encontro está marcado para as 16h30 e discutirá as medidas a serem tomadas para conter as queimadas em diversas cidades do Brasil, conforme revelou o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT-RS), ao Portal G1.

Também participarão da reunião o Ministro da Casa Civil, Rui Costa; o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski; a Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; o Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; e o Advogado-Geral da União, Jorge Messias.

O objetivo do encontro é definir uma política de Estado para enfrentar os incêndios florestais, conforme relatado pela reportagem.





Seca histórica

O Brasil enfrenta um recorde histórico de seca, de acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Entre janeiro e 9 de setembro, foram registrados 164.543 focos de incêndio.

O governo federal informou que grande parte dessas queimadas é de origem criminosa, o que tem levado centenas de cidades a enfrentar ar poluído pela fumaça, afetando a saúde da população.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, comunicou um aumento no número de atendimentos pelo SUS relacionados a náuseas e problemas respiratórios.

Na última segunda-feira (16), Lula se reuniu com ministros para discutir a questão, mas não anunciou nenhuma ação específica. O presidente pretende discutir as medidas com os chefes dos outros poderes e dialogar com governadores.

