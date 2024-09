Divulgação/Parnaso Clima seco, relevo e fortes ventos facilitaram disseminação do fogo





O Ministério da Justiça pediu que cada estado brasileiro enviasse dez bombeiros para ajudar no combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. Estados como Goiás e São Paulo recusaram o pedido, justificando que também enfrentam incêndios em seus próprios territórios.

Outros oito estados, entre eles Maranhão, Alagoas, Bahia, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul, confirmaram que enviariam bombeiros para auxiliar no combate às chamas.

O secretário Nacional de Segurança Pública, Mario Sarrubbo, enviou os ofícios, que deveriam ser respondidos até domingo (15), em cumprimento a uma ordem do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal.

O Maranhão informou que enviou 31 militares para combater o incêndio, mas afirmou que não pode enviar mais bombeiros no momento, pois o estado também enfrenta um elevado número de focos de incêndio, especialmente na região sul, onde equipes da capital e de municípios adjacentes foram mobilizadas para reforçar o efetivo.

Os estados que confirmaram o envio de bombeiros informaram os seguintes números: Rio Grande do Sul, dez militares; Bahia, dez militares; Piauí, dez militares; Paraíba, oito militares; Alagoas, seis militares.





Flávio Dino e sua ordem

O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a convocação imediata de bombeiros militares para a Força Nacional, com a quantidade a ser definida pelo Ministério da Justiça, com o objetivo de ajudar no combate aos incêndios.

Dino também autorizou a liberação de créditos extraordinários para combater os incêndios na Amazônia e no Pantanal, sem as restrições do arcabouço fiscal.

O valor do crédito extraordinário deverá ser anunciado nesta segunda-feira (16), após reunião no Palácio do Planalto com o Presidente da República para discutir medidas emergenciais.

