Após um debate na TV Cultura no último domingo (15), José Luiz Datena (PSDB), candidato à prefeitura de São Paulo, agrediu Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira. A agressão levou à abertura de um inquérito policial por lesão corporal e injúria.

A Secretaria da Segurança Pública confirmou o registro do caso, e o advogado de Marçal formalizou uma representação criminal para o prosseguimento das investigações. Datena também apresentou uma representação criminal contra Marçal, acusando-o de calúnia e difamação.

O advogado do jornalista entrou com uma queixa-crime alegando que o ex-coach usou linguagem ofensiva ao se referir ao apresentador, com a intenção de tomar medidas adicionais na Justiça Eleitoral.

Há possibilidade de enquadramento legal da agressão verbal sofrida por Datena durante o debate político. A agressão, apesar de ter ocorrido ao vivo, provavelmente se enquadra como lesão corporal leve, que não admite prisão em flagrante.

No entanto, há possibilidade de redução da pena caso a agressão tenha sido motivada por "relevante valor social ou moral" ou por "violenta emoção" em resposta a uma "injusta provocação".

Apesar de não haver crimes eleitorais evidentes que possam afetar a campanha de Datena, o Código Eleitoral prioriza a "moralidade da administração pública", o que permite a busca de punição para o agressor na esfera eleitoral.





Durante o debate, Datena agrediu Marçal após o candidato do PRTB questionar a candidatura de Datena e mencionar uma denúncia de assédio sexual contra ele.

Marçal foi levado ao Hospital Sírio-Libanês com traumatismo no tórax e no punho direitos. A agressão interrompeu temporariamente o debate.

