Reprodução/Montagem Datena e Pablo Marçal protagonizaram briga em debate na TV Cultura

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) confirmou sua presença no debate promovido por RedeTV! e UOL nesta terça-feira (17), após o incidente com Pablo Marçal (PRTB) no debate da TV Cultura, quando Datena agrediu o influenciador com uma cadeira. Marçal também confirmou que irá participar.

A campanha de Datena informou que todos os compromissos agendados para esta terça-feira estão mantidos, mas a agenda de hoje (16) foi completamente cancelada. O candidato tinha programado um evento em Santana, na zona norte de São Paulo, que foi desmarcado devido à chuva, segundo sua assessoria. Além disso, uma entrevista prevista para esta segunda-feira também foi cancelada.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Pablo Marçal, que foi atingido durante o debate, confirmou sua presença no próximo encontro ao deixar o Hospital Sírio-Libanês, de onde recebeu alta na manhã desta segunda-feira (16). O influenciador saiu com o braço imobilizado por uma tipoia e foi ao IML (Instituto Médico Legal) para realizar exame de corpo de delito.





Além de Datena e Marçal, outros candidatos, como Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB), Guilherme Boulos (PSOL) e Marina Helena (Novo), também confirmaram participação no debate, que será transmitido ao vivo na home e no YouTube do UOL a partir das 10h20 desta terça-feira.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.