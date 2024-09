Reprodução/Instagram Topazio Neto em campanha de reeleição





Topazio Neto (PSD), atual prefeito de Florianópolis , Santa Catarina , possui dois CNPJs do grupo empresarial criado por ele que, ao todo, apresentam R$ 69,3 milhões em dívidas trabalhistas com 13.722 ex-funcionários. Já em contribuições não recolhidas para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), os valores chegam a R$ 73 milhões.

Topazio, em campanha para reeleição da capital catarinense, é líder nas pesquisas de intenção de voto. As empresas citadas são a Flex (de telemarketing) e sua subsidiária Code 7 (desenvolvedora de softwares), hoje parte do Grupo Connvert. Ambas entraram em recuperação judicial em janeiro de 2023. Por meio desse processo, dívidas com credores são renegociadas para evitar a falência.

De acordo com relatório da administradora responsável pela recuperação judicial, as empresas ainda têm mais de R$ 330 milhões a pagar em empréstimos de instituições financeiras e em tributos federais e municipais. Topazio Neto afirma não ter culpa pelos problemas financeiros.

Campanha de reeleição

A biografia oficial do candidato à reeleição diz que Topazio é "Administrador, empreendedor, manezinho. Topazio Neto literalmente gosta de dar trabalho. No final dos anos 90 começou a construir o sonho de empreender em tecnologia. A empresa que fundou é hoje uma das maiores empregadoras do estado e da Grande Florianópolis”.

Chamado pejorativamente de "prefeito tiktoker" por sua forte presença nas redes sociais, o candidato à reeleição usou sua conta no Instagram para rebater as acusações. "Eu construí uma empresa que gerou 50 mil empregos. Em 2019, eu deixei a presidência dessa empresa e outros executivos assumiram a gestão. Mas eu deixei tudo em dia: salários, impostos, dinheiro em caixa. As dificuldades vieram três anos depois", explica em um vídeo publicado no começo de setembro.

Segundo a Receita Federal , Topazio Neto é sócio da Via BC Participações Ltda. Até 31 de março de 2023, a companhia era a acionista majoritária da Flex, segundo o relatório da administradora a cargo da recuperação judicial.

Além disso, a esposa do prefeito, Beatriz Wolff Harger Silveira, integrava o Conselho de Administração da empresa até a mesma data. Na ocasião, a Flex divulgou um comunicado sobre a venda de todas as suas ações.

Uso em propaganda da oposição

A coligação do rival Dário Elias Berger (PSDB) chegou a veicular uma propaganda afirmando que Topazio Neto havia "falido" sua empresa e deixado de pagar 13 mil funcionários. O prefeito, então, ingressou com uma representação na Justiça eleitoral solicitando a retirada da peça do ar. A solicitação foi negada.

O processo de recuperação judicial foi extinto no mês passado. O juiz responsável pelo caso afirmou: "ocorre que, pelo que consta dos autos, em que pese o sacrifício de mais de 13 mil credores (hipossuficientes, em maior parte), as Recuperandas não envidaram os melhores esforços para obter uma solução negociada através da aprovação do plano de recuperação judicial".





Topazio Neto na política

Topazio Neto é "novo" no meio político. Eleito como vice de Gean Loureiro, ele se tornou prefeito definitivamente em março de 2022, após o titular renunciar ao cargo para concorrer ao governo do estado.

Nas eleições deste ano, é candidato à reeleição em uma chapa com seis partidos, entre eles o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao Tribunal Superior Eleitoral, Neto declarou um patrimônio de R$ 2 milhões.

