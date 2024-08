Polícia Militar/Divulgação Faca suja de sangue na pia de casa após criança ser ferida com golpe

Uma criança de 1 ano e oito meses foi hospitalizada após ser esfaqueada pela tia , de 23 anos, na noite de sábado (24) em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina . Segundo a Polícia Militar, a mulher esfaqueou a criança durante uma briga com a irmã dela, mãe da bebê. As informações são do g1.

A tia foi presa em flagrante por tentativa de homicídio . A bebê foi atingida por três golpes de faca e internada com ferimentos na cervical e costela.

O estado de saúde da criança era estável até a madrugada deste domingo (25), de acordo com a Polícia Militar.

O que aconteceu

Segundo o relato do padrasto da criança à PM, a mãe e a tia da menina estavam em uma confraternização, bebendo, quando a discussão começou, por volta das 20h. O conflito das irmãs escalou após a tia empurrar a sobrinha, o que deixou a mãe incomodada com a situação.

Com isso, a tia da bebê pegou uma faca e atingiu a criança duas vezes na cervical e uma na costela.

O padrasto contou à polícia que ele tentou intervir para proteger a criança e teve um ferimento superficial no braço. A família se dirigiu ao Centro Integrado de Saúde (CIS) no carro de um familiar, enquanto acionava a Polícia Militar.

No pronto atendimento, uma equipe da PM abordou as irmãs, enquanto a criança recebia atendimento médico, em choque hipovolêmico, mas ainda consciente.

Logo após o atendimento no CIS a bebê foi transferida para o Hospital infantil Pequeno Anjo (HIPA) em Itajaí, onde segue hospitalizada.

A investigação para determinar as circunstâncias exatas do crime segue pela Polícia Civil e a Polícia Científica.

