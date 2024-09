Reprodução/redes sociais Agressão de Datena a Marçal por outro ângulo





O debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo na RedeTV e no Uol, que ocorrerá nesta terça-feira (17), terá uma mudança em relação à disposição dos candidatos, com a fixação das cadeiras ao chão. Essa medida foi tomada após a agressão que ocorreu no último domingo (15) envolvendo José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB), ambos confirmados para o programa de amanhã.

O evento também terá três níveis de punições para candidatos com o objetivo de evitar agressões físicas e verbais. A primeira infração será passível de advertência. Já na segunda, o tempo de resposta no bloco será bloqueado. Na terceira vez, o político será retirado da atração.

Expulsão pode ocorrer já na primeira punição quando ocorrer uma agressão física. Cada caso terá avaliação da direção da produção. A organização do debate comunicou que os candidatos não poderão deixar o púlpito e nem exibir documentos.

As regras foram apresentadas e fechadas entre as campanhas antes da briga entre Marçal e Datena no debate de domingo, na TV Cultura. Não houve nenhuma alteração até o momento, segundo informou a organização para o jornal O Globo.





Como será o debate?

O debate terá duração de aproximadamente 2h30, segundo os organizadores. Os embates serão divididos em cinco blocos. Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo) confirmaram presencia. Datena e Marçal, envolvidos na briga de domingo, também garantiram que estarão no encontro.

A RedeTV! relatou que tomou todas as providências de segurança, que “sempre foi uma prioridade nossa desde o começo das negociações com as campanhas. A segurança está reforçada desde o início”.

