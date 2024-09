Reprodução Leão Serva participou do programa Estúdio i, da GloboNews





Leão Serva , responsável por mediar o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo no último domingo (15), afirmou que o candidato Pablo Marçal (PRTB) seguiu provocando José Luiz Datena (PSDB) após levar uma cadeirada. A TV Cultura cortou a exibição do evento após a agressão sofrida pelo ex-coach.

“A gente apartou os dois. O Marçal continuou provocando o Datena. Na verdade, houve uma separação dos dois e, depois que eles estavam separados, Datena começou a contar aquela história: 'minha sogra morreu por conta desse episódio'. O Marçal segue dizendo algo assim: "vem aqui", alguma coisa assim. Depois ele muda o discurso e fala: 'seu ditador, seu ditador'", contou o jornalista ao Estúdio i nesta segunda-feira (16).

A continuação da confusão não foi exibida pela TV Cultura, que só voltou a mostrar o debate depois que Datena – expulso – e Marçal – por vontade própria – saíram do local.

O ex-coach relatou dificuldades para respirar e foi encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês após deixar o estúdio. O boletim médico relatou que o candidato sofreu traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, mas sem grandes complicações.

Leão Serva falou que, após os seguranças apartarem a briga, informou ao assessor de Datena que o jornalista não poderia seguir no debate e que Marçal receberia uma punição. “O Datena queria que eu voltasse ao ar e então pedisse a retirada dele, e o Marçal disse que ia embora”, detalhou.

Marçal pensou em ficar

Leão Serva também contou no Estúdio i que Marçal cogitou deixar o debate, mas desistiu de se retirar. No entanto, pouco antes do programa voltar ao ar, o ex-coach afirmou que estava sem condições de prosseguir.

“O Datena já tinha saído. O Marçal voltou para o púlpito dele, passou alguma coisa muito rápida no púlpito, como quem está se preparando. Todos estavam se preparando para voltar ao ar. Então ele desistiu e passou por mim com uma cara de quem estava com dores, segurando as costelas, e disse: ‘eu realmente não tenho condições, vou embora’, contou o jornalista.

Com as saídas de Datena e Marçal, os assessores dos outros candidatos foram consultados para decidirem se continuariam com o debate. A decisão foi manter o confronto entre os postulantes ao cargo de prefeito de São Paulo.

“Antes de ir embora, teve uma pequena discussão, porque eles queriam interromper o debate. A assessoria dele veio me dizer que eu deveria encerrar o debate. Bom, saíram e começamos. Foi mais ou menos isso”, completou.





Datena detona Marçal

O jornalista relatou que Marçal vinha o provocando e que seu ato lavou a “alma de milhões de pessoas que não aguentavam mais ver a cidade tratada com tanto desprezo e desamor por alguém que se propõe a governá-la”.

“Pablo Marçal demonstrou, em todas as situações a que teve oportunidade, sua falta de caráter. Demonstrou, ainda, que é uma ameaça à cidade de São Paulo. Será detido no voto. Mas, a despeito disso, precisava também ser contido com atos. Foi o que eu fiz”, relatou em nota publicada nas redes sociais.

Marçal recebeu alta

Após a confusão, Marçal foi atendido e liberado na manhã de hoje para voltar para casa. Ele criticou o comportamento de Datena e prometeu ir ao IML.

“Uma cena deprimente. Vou sair daqui e vou fazer o corpo delito no IML. Não tem como, não faz sentido o cara fazer um negócio desse. Não faz sentido. Então assim, foi um esbarrão, tá tudo certo, todo mundo aqui sabe, um comedor de açúcar daquele tamanho, ele é mais lento que um bicho preguiça, mas eu fui uma oferta ali, só pro povo sentir o que que é uma pessoa que não tem medo, o que que é alguém levar pelo povo”, declarou.

