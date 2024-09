Reprodução Marcos Pereira foi preso pela PF

Neste sábado (14), a Polícia Federal prendeu um dos três candidatos a vereador nas eleições de 2024 procurados pela Justiça pelos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. Marcos Geleia Patriota (Novo) é investigado por associação criminosa e foi detido em Cascavel (PR). As informações são do blog da Camila Bomfim, do g1.

Os mandados de prisão contra ele e mais dois candidatos foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), na investigação sobre os ataques à sede dos Três Poderes após a posse do presidente Lula, em janeiro de 2023. Os três são investigados por associação criminosa.

O mandado contra Marcos, em específico, havia sido expedido em novembro de 2023.

Questionado pelo g1 antes de ser preso neste sábado, Marcos havia dito que já tinha sido detido em Brasília no dia seguinte ao ataque às sedes dos Três Poderes. Ele ainda disse ter sido solto 10 dias depois e que fazia o uso de tornozeleira eletrônica desde então.

Na ocasião, disse que não sabia sobre o mandado de prisão em aberto emitido por Moraes.

Além de Marcos, são procurados Pastor Dirlei Paiz (PL), que tenta se eleger como vereador em Blumenau (SC), e Locutor Henrique Pimenta (PRTB), em Olímpia (SP).

