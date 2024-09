Montagem André Fernandes e Capitão Wagner estão em 1° lugar

Uma nova pesquisa Datafolha , divulgada nesta sexta-feira (13), mostra as intenções de voto para a eleição de Fortaleza , revelando mudanças nas preferências do eleitorado em comparação com a pesquisa anterior, de 21 de agosto.

André Fernandes (PL) aparece agora com 25% das intenções de voto, subindo nove pontos. Capitão Wagner (União), que liderava em agosto com 29%, agora tem 23%. Evandro Leitão (PT) também registrou crescimento, passando de 10% para 19%. José Sarto (PDT) apresentou queda, caindo de 23% para 18%.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Eduardo Girão (Novo) caiu de 5% para 2%, enquanto Técio Nunes (PSOL) manteve 1%. Chico Malta (PCB), Zé Batista (PSTU) e George Lima (Solidariedade) não pontuaram.

Os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somam 7%, ante 9% na pesquisa anterior, e os que não sabem em quem votar caíram de 6% para 3%.

O levantamento, encomendado pelo jornal O Povo, foi realizado entre os dias 11 e 13 de setembro, com um nível de confiança de 95% e registrado sob o número CE-07203/2024. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Segundo turno

No cenário de segundo turno, a pesquisa apontou diferentes possíveis confrontos. Entre Capitão Wagner e André Fernandes, Wagner lidera com 43% contra 37% de Fernandes, enquanto 18% dos entrevistados declararam voto branco, nulo ou nenhum, e 2% não sabem.

Em um cenário entre Capitão e Evandro Leitão, Wagner tem 51% contra 37% do petista, com 10% de brancos/nulos e 2% de indecisos.

No confronto entre Capitão Wagner e José Sarto, Wagner aparece com 52%, enquanto o atual prefeito tem 36%, e 11% optam por branco/nulo e 1% não sabe.

A pesquisa também simulou um segundo turno entre André Fernandes e José Sarto, com Fernandes à frente com 45% das intenções de voto, contra 42% de Sarto. Nesse cenário, 11% dos eleitores votariam branco ou nulo, e 1% permanece indeciso.

Em uma disputa entre Evandro Leitão e José Sarto, Leitão tem 41%, contra 38% de Sarto, enquanto 19% votariam em branco/nulo e 2% não sabem.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.