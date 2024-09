Montagem iG - Fotos do portal da Câmara dos Deputados Candidatos à Presidência da Câmara dos Deputados. Da esquerda para a direita: Hugo Motta (Republicanos); Elmar Nascimento (União - BA); Antonio Brito (PSD - BA) e Isnaldo Bulhões Jr. (MDB - AL)

Os pré-candidatos à presidência da Câmara dos Deputados entraram em uma nova fase da disputa: a de competir pelo apoio dos partidos e até do presidente Lula para endossarem suas campanhas.

Em fevereiro de 2025, os 513 parlamentares vão escolher quem sentará na cadeira hoje ocupada por Arthur Lira (PP - AL) nos dois anos seguintes. O vencedor será o que obtiver a maioria absoluta dos votos, ou seja, o apoio de 50% dos parlamentares mais 1, ou 257 deputados . Caso isso não ocorra, a eleição vai para segundo turno com os dois mais votados, e o vencedor será o que alcançar a maioria simples.

Confira, a seguir, os candidatos à presidência da Câmara e seus possíveis apoiadores.

Hugo Motta (Republicanos - PB)

O deputado federal Hugo Motta recebeu o apoio do Republicanos para concorrer ao comando da Câmara após o presidente do partido, o deputado Marcos Pereira (SP), desistir da competição.

Motta é apontado como um dos favoritos para a eleição da Câmara, uma vez que Lira e outros líderes partidários, como os do PP e do PL, que contam com as bancadas mais numerosas da Casa.

O parlamentar é natural de João Pessoa, na Paraíba, e é formado em medicina. Está em seu quarto mandato como deputado federal, com sua estreia na política em 2005 ao se filiar ao então PMDB (hoje MDB). Foi eleito pela primeira vez em 2010 aos 21 anos, tornando-se o mais jovem deputado federal eleito do país.

Ao longo dos mandatos, ele foi presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, em 2014, e também presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras, em 2015.

Nas eleições de 2022, foi o deputado federal mais votado da Paraíba, com 158.171 votos.

Elmar Nascimento (União Brasil)

O líder do União Brasil na Câmara também concorre à presidência da Câmara. Após a saída de Marcos Pereira, que fortaleceu a candidatura de Hugo Motta, Elmar fez publicações para reafirmar que segue na disputa: "Minha candidatura segue de pé. Nada mudou".

Elmar Nascimento é natural de Campo Formoso, na Bahia. Formado e pós-graduado em Direito, ele iniciou sua carreira política em 1996, quando foi eleito vereador em sua cidade natal. Reeleito em 2000, ele elevou sua trajetória política em 2002, quando foi eleito deputado estadual - cargo que ocupou por três mandatos.

Seu primeiro mandato como deputado federal pela Bahia foi em 2014, em 2019 e em 2023 alcançou a reeleição pelo mesmo Estado. Além de líder do União Brasil, ocupou no Congresso o cargo de vice-líder de governo, e presidiu a Comissão Especial do Marco Regulatório dos Jogos no Brasil.

Após a reviravolta na disputa com a saída de Marcos Pereira, União e PSD se articulam para lançar uma candidatura única, formando uma aliança entre Elmar e Antônio Brito (PSD-BA), antes adversários diretos.



A estratégia guinou a corrida por apoios - Elmar se reuniu nesta semana com o presidente Lula, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Brito também deve conversar com o Planalto nos próximos dias, segundo informações da Globonews.

O objetivo dos candidatos seria sinalizar que sua aliança pode estar mais alinhada aos interesses do governo, mesmo após Lula sinalizar que não atuaria na disputa.

“Quando trabalhamos juntos, conseguimos ir mais longe. Unidos por algo maior: o compromisso de construir um Brasil onde o diálogo e o entendimento fazem a diferença”, escreveram os deputados em publicações feitas nas redes sociais.

Antônio Brito (PSD)

Apontado anteriormente como um dos favoritos por contar com a simpatia de Jair Bolsonaro (PL) e de ministros de Lula, o deputado federal Antônio Brito (PSD - Bahia) foi um dos nomes mais comentados nos bastidores de Brasília após realizar um jantar que reuniu a elite política do país, para 'pavimentar' sua candidatura por fora dos corredores da Casa.

O líder do PSD na Câmara é graduado em Administração de Empresas e especializado em Auditoria Econômica e Financeira. Trabalhou na administração de diversas entidades baianas e foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2011, cargo em que permanece há 4 mandatos consecutivos.

Isnaldo Bulhões Jr. (MDB)

O deputado federal Isnaldo Bulhões Jr. (MDB - AL) já é visto como um 'provável desistente' das eleições para presidência da Câmara nos bastidores em Brasília. Após ser visto no jantar realizado por Hugo Motta, é esperado que ele se retire formalmente da disputa e apoie o candidato do Republicanos.

A trajetória política de Isnaldo começa com sua família: ele é filho do ex-prefeito de Santana do Ipanema Isnaldo Bulhões, já falecido, e da ex-senadora de Alagoas Renilde Bulhões. Formado em direito, ele estreou na política em 1997, como vereador de Maceió, sua cidade natal.

Em seu Estado natal, Isnaldo foi eleito deputado estadual de Alagoas por cinco mandatos consecutivos. O seu mandato atual é o segundo como deputado federal.

