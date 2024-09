Divulgação/Ricardo Pizzutto/Band José Luiz Datena, Ricardo Nunes, Tabata Amaral, Pablo Marçal e Guilherme Boulos durante debate promovido pela Band





As pesquisas eleitorais Atlas , Quaest e Datafolha apresentam cenários distintos para as eleições em São Paulo, que têm Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) como favoritos. Os três institutos possuem métodos diferentes na realização dos levantamentos.

Os resultados das três pesquisas indicam variações nas intenções de voto, com Nunes e Boulos ocupando as primeiras posições em todos os cenários, mas com posições trocadas dependendo da metodologia usada.

Datafolha

De acordo com o levantamento do Datafolha, realizado de forma presencial entre os dias 10 e 12 de setembro, Ricardo Nunes lidera com 27% das intenções de voto, um aumento em relação aos 22% da pesquisa anterior.

Boulos aparece com 25%, oscilando positivamente em comparação aos 23% anteriores. Já Marçal caiu de 22% para 19%, enquanto Tabata Amaral (PSB) se manteve estável em torno de 8%. Datena (PSDB) registrou uma leve queda, indo de 7% para 6%. O levantamento ouviu 1.204 eleitores e tem margem de erro de 3 pontos percentuais.

Quaest

A Quaest, que realizou sua pesquisa entre os dias 8 e 10 de setembro por telefone, mostra Nunes com 24%, subindo de 19%, seguido por Marçal, que alcançou 23%, um aumento em relação aos 19% anteriores.

Boulos aparece com 21%, oscilando negativamente. A pesquisa ouviu 1.200 eleitores e tem a mesma margem de erro de 3 pontos percentuais.

Atlas

Por fim, a Atlas, que utiliza o método de Recrutamento Digital Aleatório (RDR) e foi realizada entre 5 e 10 de setembro, revela Boulos na frente com 28%, seguido por Marçal com 24,4%.

Nunes obteve 20,1%. Essa pesquisa ouviu 2.200 eleitores e tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais.





Ricardo Nunes (MDB)

Datafolha: 27%

Quaest: 24%

Atlas: 20,1%

Guilherme Boulos (PSOL)

Datafolha: 25%

Quaest: 21%

Atlas: 28%

Pablo Marçal (PRTB)

Datafolha: 19%

Quaest: 23%

Atlas: 24,4%

Tabata Amaral (PSB)

Datafolha: 8%

Quaest: 8%

Atlas: 10,7%

Datena (PSDB)

Datafolha: 6%

Quaest: 8%

Atlas: 7,2%

Marina Helena (NOVO)

Datafolha: 3%

Quaest: 2%

Atlas: 4,7%

Bebeto Haddad (DC)

Datafolha: 1%

Quaest: 1%

Atlas: Não consta

Ricardo Senese (UP)

Datafolha: 1%

Quaest: 0%

Atlas: 0,7%

João Pimenta (PCO)

Datafolha: Não consta

Quaest: 0%

Atlas: 0%

Altino Prazeres (PSTU)

Datafolha: 0%

Quaest: 0%

Atlas: 0%

Votos nulos/brancos

Datafolha: 7%

Quaest: 8%

Atlas: 2,5%

Indecisos

Datafolha: 4%

Quaest: 5%

Atlas: 1,7%

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.