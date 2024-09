Agência Brasil Silvio Almeida é alvo de investigação





A Polícia Federal concluiu a apuração preliminar das acusações de assédio sexual contra o ex-ministro Silvio Almeida e, nesta quinta-feira (12), enviou o relatório ao Supremo Tribunal Federal .

O documento aponta a necessidade de uma decisão sobre o futuro do caso, considerando se o STF deve continuar supervisionando a investigação ou se o processo deve ser encaminhado à primeira instância da Justiça, com possível remessa para a Polícia Civil.

Essa discussão surgiu após Almeida perder o foro privilegiado com sua demissão do cargo de ministro, ocorrida um dia após as denúncias de assédio sexual.

O caso, que está sob sigilo, levanta a questão de qual instância judicial deve supervisionar a apuração das denúncias. O ex-ministro perdeu o foro privilegiado após a demissão, que seguiu as acusações de várias mulheres, incluindo a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que relataram episódios de assédio sexual.

Para evitar possíveis nulidades no processo, a Polícia Federal solicitou que o STF decida se manterá a supervisão da investigação ou se o caso será transferido à primeira instância.





Ministério dos Direitos Humanos

Macaé Evaristo foi nomeada nova ministra dos Direitos Humanos, substituindo Silvio Almeida. Aos 59 anos, Evaristo é reconhecida por ser a primeira mulher negra a liderar as Secretarias Municipal e Estadual de Educação em Minas Gerais.

Ela também atuou no governo federal, entre 2013 e 2014, como titular da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, durante o governo Dilma Rousseff.

Em 2020, Macaé foi eleita vereadora em Belo Horizonte, recebendo quase 6 mil votos, mas deixou o cargo dois anos depois para assumir seu primeiro mandato como deputada estadual por Minas Gerais, após ser eleita com mais de 50 mil votos em 2022.

A nova ministra tem forte atuação na área da educação, com destaque para programas voltados à inclusão de indígenas e pessoas negras no ensino superior.

