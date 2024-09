Divulgação Tramonte lidera as intenções de voto, seguido por Fuad e Engler

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (11) aponta Mauro Tramonte (Republicanos) como o líder na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte, com 27% das intenções de voto. Em seguida, empatados tecnicamente, estão Fuad Noman (PSD), com 20%, e Bruno Engler (PL), com 16%.

Comparado ao levantamento realizado entre 25 e 27 de agosto, Tramonte teve uma queda dentro da margem de erro, já que seu índice era de 30%. Fuad Noman, por outro lado, apresentou um crescimento significativo, subindo de 9% para 20%. Bruno Engler também teve um aumento, passando de 12% para 16%.

Confira os números:

Mauro Tramonte (Republicanos): 27% (anteriormente 30%)

Fuad Noman (PSD): 20% (anteriormente 9%)

Bruno Engler (PL): 16% (anteriormente 12%)

Duda Salabert (PDT): 11% (anteriormente 12%)

Rogério Correia (PT): 5% (anteriormente 6%)

Carlos Viana (Podemos): 4% (anteriormente 8%)

Gabriel (MDB): 3% (anteriormente 2%)

Wanderson Rocha (PSTU): 1% (anteriormente 1%)

Indira Xavier (UP): 0% (anteriormente 1%)

Lourdes Francisco (PCO): 0% (anteriormente 0%)

Indecisos: 7% (anteriormente 10%)

Banco/Nulo/Não vai votar: 6% (anteriormente 9%)

A pesquisa, realizada entre 8 e 10 de setembro e contratada pela TV Globo, ouviu 1.002 pessoas com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número MG-08280/2024.

No cenário de intenção de voto espontâneo, no qual os entrevistados não têm acesso a uma lista de candidatos, 55% permanecem indecisos.

Os números da pesquisa espontânea são:

Fuad Noman (PSD): 13% (anteriormente 3%)

Bruno Engler (PL): 11% (anteriormente 6%)

Mauro Tramonte (Republicanos): 10% (anteriormente 6%)

Duda Salabert (PDT): 5% (anteriormente 5%)

Rogério Correia (PT): 2% (anteriormente 2%)

Carlos Viana (Podemos): 1% (anteriormente 1%)

Gabriel (MDB): 1% (anteriormente 1%)

Indira Xavier (UP): 0% (anteriormente 0%)

Indecisos: 55% (anteriormente 73%)

Banco/Nulo/Não vai votar: 2% (anteriormente 3%)









Nos cenários de segundo turno simulados, Mauro Tramonte lidera contra os demais candidatos:

Cenário I - Mauro Tramonte vs. Fuad Noman: Tramonte 49%, Noman 34%, Indecisos 6%, Branco/Nulo/Não vai votar 11%

Cenário II - Mauro Tramonte vs. Bruno Engler: Tramonte 54%, Engler 24%, Indecisos 6%, Branco/Nulo/Não vai votar 16%

Cenário III - Mauro Tramonte vs. Duda Salabert: Tramonte 59%, Salabert 22%, Indecisos 5%, Branco/Nulo/Não vai votar 14%

Cenário IV - Mauro Tramonte vs. Rogério Correia: Tramonte 62%, Correia 17%, Indecisos 6%, Branco/Nulo/Não vai votar 15%

Cenário V - Mauro Tramonte vs. Carlos Viana: Tramonte 58%, Viana 15%, Indecisos 7%, Branco/Nulo/Não vai votar 20%

A pesquisa também avaliou o nível de conhecimento sobre os candidatos e a rejeição a cada um deles:

Mauro Tramonte (Republicanos): 56% conhecem e votam, 10% não conhecem, 32% conhecem e não votam, 2% não sabem ou não responderam

Fuad Noman (PSD): 41% conhecem e votam, 30% não conhecem, 28% conhecem e não votam, 1% não sabem ou não responderam

Carlos Viana (Podemos): 30% conhecem e votam, 21% não conhecem, 47% conhecem e não votam, 2% não sabem ou não responderam

Bruno Engler (PL): 29% conhecem e votam, 42% não conhecem, 27% conhecem e não votam, 2% não sabem ou não responderam

Duda Salabert (PDT): 28% conhecem e votam, 37% não conhecem, 33% conhecem e não votam, 2% não sabem ou não responderam

Rogério Correia (PT): 21% conhecem e votam, 39% não conhecem, 38% conhecem e não votam, 2% não sabem ou não responderam

Gabriel (MDB): 14% conhecem e votam, 65% não conhecem, 20% conhecem e não votam, 1% não sabem ou não responderam

Indira Xavier (UP): 3% conhecem e votam, 84% não conhecem, 12% conhecem e não votam, 1% não sabem ou não responderam

Wanderson Rocha (PSTU): 2% conhecem e votam, 89% não conhecem, 8% conhecem e não votam, 1% não sabem ou não responderam

Lourdes Francisco (PCO): 2% conhecem e votam, 91% não conhecem, 7% conhecem e não votam

