Reprodução Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania

Em reunião neste domingo (8) com o presidente Lula, a presidente do PT , Gleisi Hoffmann , sugeriu o nome de três mulheres do partido para comandar o Ministério dos Direitos Humanos . Segundo o blog da jornalista Ana Flor, do g1, as mulheres apresentadas por Gleisi foram:

a deputada estadual Macaé Evaristo, de Minas Gerais

Nilma Lino Gomes, ex-ministra da pasta no governo Dilma Rousseff

a deputada federal Benedita da Silva (RJ)

Segundo Gleisi, a sigla faz as sugestões para colaborar com o governo, não como imposição. “É legítimo o PT apresentar nomes para uma pasta que já comandou em diversos governos ”, afirmou.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Lula deve decidir ainda nesta semana quem assumirá a pasta, como forma de conter a crise instaurada após as denúncias de assédio contra o ex-ministro Silvio Almeida , demitido na última sexta-feira.

A ministra da Gestão, Esther Dweck, assumiu a pasta dos Direitos Humanos de forma interina. Segundo auxiliares do presidente, Lula busca uma mulher negra para comandar a pasta, para manter a representatividade do ministério.

Além disso, o governo quer responder aos ataques sofridos pelo fato de não ter identificado antes os casos de assédio contra servidoras, que vieram a público com a denúncia do Me Too Brasil.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .