O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizou a sua lista de transmissão no Whatsapp para compartilhar um vídeo atacando Pablo Marçal (PRTB), candidato à Prefeitura de São Paulo .

O vídeo cita Marçal como "aproveitador" , "arregão" e "traidor" , além de afirmar que o empresário tem "medo" de Alexandre de Moraes , ministro do STF . Ainda de acordo com o clipe, Marçal teria mostrado "sua verdadeira face" na manifestação do 7 de Setembro realizada na Avenida Paulista .

Marçal teve a sua foto carimbada com os adjetivos "aproveitador", "traidor" e "arregão", com a explicação de Silas Malafaia ao fundo alegando que o candidato não subiu ao trio elétrico no evento por ter chegado atrasado.

O vídeo também cita frases de Marçal em entrevistas a respeito de Alexandre de Moraes. Em um dos recortes, o candidato do PRTB afirma que "não tem problema nenhum com Alexandre de Moraes", e que não iria arrumar brigas com o STF.

"Pode não ser a sua briga Marçal, mas é a nossa briga. Brigar pela liberdade de expressão é a nossa briga", diz o locutor.

O vídeo também faz ataques ao ex-prefeito e ex-governador João Doria, descrito como "outro traidor". A mensagem final afirma que "a direita não pode ser enganada novamente e se dividir" e que isso é "tudo que o sistema quer".