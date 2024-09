Reprodução Lula anuncia Macaé Evaristo para substituir Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu nesta segunda-feira (9), nomear a deputada estadual Macaé Evaristo (PT) como nova Ministra dos Direitos Humanos . A decisão ocorre no contexto da demissão de Silvio Almeida , que foi afastado após acusações de assédio sexual, incluindo denúncias feitas pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

A nomeação de Macaé Evaristo para o Ministério dos Direitos Humanos é um movimento estratégico do governo para restaurar a confiança pública na pasta, após um período turbulento. Evaristo, uma figura respeitada no campo da educação e dos direitos humanos, traz uma rica experiência para o cargo. Ela começou sua carreira como professora aos 19 anos e, entre 2013 e 2014, atuou como secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão no Ministério da Educação (MEC).

Silvio Almeida foi demitido no dia 6 de setembro de 2024, após denúncias graves de assédio sexual que provocaram grande repercussão. Em resposta às acusações, o presidente Lula decidiu escolher uma mulher negra para o cargo.



Após a demissão de Almeida, a ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, assumiu temporariamente a pasta dos Direitos Humanos.

Inicialmente, a expectativa era que a secretária-executiva Rita Cristina fosse nomeada para o cargo, mas ela pediu exoneração.





Quem é Macaé Evaristo

Macaé Evaristo tem 59 anos e foi a primeira mulher negra a ocupar a Secretaria Municipal e Estadual de Educação em Minas Gerais. Além disso, ela já integrou o governo federal, entre 2013 e 2014, como titular da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (MEC) durante o governo de Dilma Rousseff (PT).

Em 2020, Macaé foi eleita como vereadora, tendo quase 6 mil votos, ficando dois anos no mandato. Isso porque, em 2022 para seu primeiro mandato como deputada estadual por Minas Gerais com mais de 50 mil votos. Tem forte atuação na área de educação, tendo coordenado programas voltados à inclusão indígenas e pessoas negras no ensino superior.

