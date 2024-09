Agência Brasil Estudantes de universidade acusam Silvio Almeida de assédio entre 2007 e 2012





Estudantes da Universidade São Judas Tadeu , em São Paulo , relataram que colegas mulheres foram assediadas sexualmente pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida , entre os anos de 2007 e 2012. Silvio deu aula na instituição entre os anos de 2005 e 2019. As informações são da Revista Veja.

A revista ouviu de alunos que o atual ministro do governo Lula oferecia notas melhores para as estudantes, caso elas tivessem encontros com ele. Vale ressaltar que uma das funções no ministério de Direito Humanos é formular políticas e promoção do direito das mulheres.

Os relatos são de tentativa de troca de favores sexuais para que a avaliação das provas fosse alterada para melhor, incluindo alunas que corriam o risco de reprovação nas matérias ensinadas por ele.

Denúncia de assédio sexual

Silvio Almeida foi denunciado nesta quinta-feira (5) pela organização Me Too (que acolhe vítimas de violência sexual), que publicou denúncias de mulheres acusando o ministro de assédio sexual . As mulheres pediram anonimato. Segundo o portal Metrópoles, a ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco , é uma das vítimas.

O Conselho de Ética do Governo decidiu abrir investigação contra Silvio Almeida , que tem 10 dias para apresentar defesa.





A coluna da Veja procurou o ministro e sua assessoria sobre o caso específico dos estudantes da universidade São Judas Tadeu, mas não houve resposta.

Em nota oficial sobre o caso que veio à tona nesta quinta-feira (5), Almeida afirmou que repudia “com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim” e que vai solicitar à ONG Me Too explicações sobre a denúncia. “Repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo, diariamente, em favor dos direitos humanos e da cidadania neste país”, afirma o ministro.

