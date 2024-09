Reprodução Boulos, Marçal, Nunes

O Instituto Paraná Pesquisa divulgou nesta sexta-feira (6) a nova pesquisa eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, em que os candidatos Guilherme Boulos-PSOL (23,9%), Ricardo Nunes-MDB (23,8%%) e Pablo Marçal-PRTB (21,3%) aparecem em empate técnico, seguindo a mesma tendência da última pesquisa Datafolha . Logo atrás, está o candidato José Luiz Datena-PSDB (8,4%), seguido por Tabata Amaral-PSB (7,1%) e Maria Helena-NOVO (2,9%). Bebeto Haddad-DC (0,6%), Altino Prazeres -PSTU (0,3%), Ricardo Senese-UP (0,4%) e João Pimenta-PCO (0,2%) completam a lista.

Nesta pesquisa, Marçal foi o que apresentou maior crescimento, saindo de 17,9% em agosto, para 21,3% na de hoje. Boulos saiu de 21,9% para 23,9% e Nunes caiu de 24,1% para 23,8%. Datena também reduziu sua porcentagem de eleitores de 13,2% para 8,4% e Tabata caiu de 7,3% para 7,1%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º SP03775/2024 para o cargo de Prefeito.

Resposta espontânea

Já no cenário espontâneo, em que o Instituto pergunta se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem os listados, Nunes aparece com 15,1%, seguido por Marçal, com 14,3% e Boulos, com 13,4%. Tabata Amaral é a quarta colocada, com 3,8% e Datena o quinto, com 2,9%%. Maria Helena tem 1%. Outros 43,1% disseram não saber ou não responderam e 5,7% disseram que não vão votar em ninguém, seja branco ou nulo. Demais candidatos somam 0,7%.

Cenários para segundo turno

Boulos X Nunes

Ricardo Nunes-49,7%

Guilherme Boulos 33,6%

Não sabe/Não respondeu-5,5% Nenhum/Branco/Nulo-11,1%

Boulos X Marçal

Pablo Marçal-37,9%

Guilherme Boulos 43,1%

Não sabe/Não respondeu-5,7% Nenhum/Branco/Nulo-13,3%

Nunes X Marçal

Ricardo Nunes-50,1%

Guilherme Boulos 27,7%

Não sabe/Não respondeu-5,9% Nenhum/Branco/Nulo-16,3%

Rejeição

A pesquisa também consultou qual candidato os eleitores de São Paulo mais rejeitam, e o resultado apontou Boulos como o candidato em que os eleitores menos votariam, seguido por Marçal e Datena.

Não sabe/Não respondeu - 4,9% Poderia votar em todos - 5,2% Guilherme Boulos - 34,1% Pablo Marçal - 31,8% Datena - 19,4% Ricardo Nunes - 13,2% Tabata Amaral - 11,5% João Pimenta - 9,6% Bebeto Haddad - 9,5% Marina Helena - 8,7% Altino Prazeres - 7,7% Ricardo Senese - 6,5%

Avaliação da atual gestão

O Instituto também questionou se a administração de Ricardo Nunes está sendo ótima, boa, regular, ruim ou péssima e se, de uma maneira geral, o eleitor diria que aprova ou desaprova a administração do prefeito. Ao todo, 31,5% avaliam a gestão como “Boa” e 31,1% como “Regular, sendo que 14,9% dizem ser “Péssima” e 13,3% “Ruim”, além destes, 7,6% avaliam a administração como "Ótima".

A avaliação do governador Tarcísio de Freitas também foi alvo da pesquisa divulgada nesta sexta-feira. Os entrevistados responderam se a gestão de Freitas está sendo ótima, boa, regular, ruim ou péssima e se, de uma maneira geral, o eleitor diria que aprova ou desaprova a administração dele. Ao todo, 27,7% avaliam a gestão como “Boa” e 27,1% como “Regular, sendo que 18,8% dizem ser “Péssima” e 9,2% “Ruim”, além destes, 15,5% avaliam a administração como "Ótima".

Sobre o presidente Lula, os números entre o eleitorado paulistano foram:

Péssima - 27,5%

Regular - 24,1%

Boa - 24%

Ótima - 13,6%

Ruim - 9,2%

Metodologia

Coleta de dados foi realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas por meio de entrevistas pessoais, entre os dias 02 e 05 de setembro de 2024. Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 1.500 eleitores. Tal amostra representativa do município de São Paulo atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,6 pontos percentuais para os resultados gerais.

As entrevistas foram realizadas por uma equipe de entrevistadores e supervisores devidamente qualificada pelo Instituto Paraná Pesquisas, com experiência e treinamento em pesquisas de opinião pública. No decorrer do trabalho de coleta de dados, os questionários aplicados, foram auditados em no mínimo 20% (vinte por cento) para verificação quanto ao cuidado na sua aplicação, bem como a adequação do entrevistado às variáveis das quotas amostrais isto é, no mínimo 300 entrevistas foram verificadas pela equipe de supervisores do Instituto Paraná Pesquisas

