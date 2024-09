Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Silvio Almeida afirmou que vai solicitar a apuração do caso

A Comissão de Ética Pública do governo federal, vinculada à Presidência da República , realizou uma reunião extraordinária na manhã desta sexta-feira (6) para analisar as denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos , Silvio Almeida .



A Comissão de Ética Pública é um "código de ética" para autoridades de alto escalão que possui a função de fiscalizar o cumprimento do Código de Conduta da Alta Administração, o que inclui ministros , diretores e secretários da esfera federal do governo.

Segundo a ONG Me Too (organização não governamental que combate crimes contra as mulheres), mulheres denunciaram ter sido vítimas de assédio por parte do ministro. O blog vinculado à ONG apurou que pelo menos quatro denúncias fazem referência a assédio sexual.

O site Metrópoles afirma que a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, é uma das vítimas . Anielle ainda não se pronunciou sobre o tema. O ministro Silvio Almeida postou uma nota oficial, na última quinta-feira (5), na qual negou ter cometido assédio. Ele também repudiou o que chamou de "ilações absurdas".

A ministra Anielle Franco, apontada como uma das vítimas de assédio, não comentou o caso até o momento. A nota da Me Too Brasil não cita o nome de Anielle ou de outras vítimas.





Silvio Almeida afirmou que vai solicitar a apuração do caso. O governo federal diz investigar as denúncias.

Nesta sexta-feira (6), o ministro dos Direitos Humanos enviou à Justiça um pedido de interpelação judicial contra a Me Too Brasil, pedindo para a organização detalhar as denúncias e dizer qual encaminhamento deu às informações.

