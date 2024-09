Divulgação Fuzileiro Naval

O comandante Cameron Yaste foi rebaixado de sua posição na Marinha dos EUA após uma foto publicada pela própria instituição revelar um erro embaraçoso: ele estava atirando com a mira da arma ao contrário. Yaste, que comandava o USS John S. McCain, um navio de guerra em missão no Oriente Médio desde abril, foi transferido para o Grupo de Superfície Naval Noroeste na última sexta-feira, 30 de agosto, segundo o site AOL.



A Marinha dos EUA justificou a ação com a alegação de "perda de confiança" na capacidade de Yaste de comandar o navio. Em um comunicado, a Marinha informou: "O comandante do USS John S. McCain foi dispensado em 30 de agosto devido à perda de confiança em sua capacidade de comandar o destroier de mísseis guiados."



A capitã Allison Christy assumiu o comando do USS John S. McCain, conforme noticiado pela revista Newsweek. A Marinha destacou que "exige dos comandantes os mais altos padrões e os responsabiliza quando esses padrões não são cumpridos."



A foto que resultou na dispensa de Yaste foi publicada nas redes sociais da Marinha em abril. Nela, o então comandante aparecia atirando com a mira da arma invertida, o que gerou ridicularização e críticas nos comentários do post. A imagem foi removida pouco depois da publicação, mas o dano à reputação de Yaste já estava feito.

