Reprodução Datena cancelou eventos para cuidar da saúde





Nesta terça-feira (3), José Luiz Datena , candidato a prefeito de São Paulo , precisou cancelar compromissos de campanha para realizar procedimentos médicos no Hospital Sírio-Libanês após se sentir mal. Os exames indicaram a necessidade de uma nova ação cirúrgica no coração, que deverá ser realizada após as eleições.

Apesar das complicações de saúde, o apresentador afirmou que não desistirá de sua candidatura. “O ritmo de campanha é muito pesado. Ontem à tarde não me senti bem e resolvi fazer os exames para ver como estava meu coração e minha parte glicêmica”, declarou o apresentador.

Os exames realizados não apontaram alterações na saúde de Datena, que lida com problemas cardíacos e diabetes. No entanto, ele revelou que precisará passar por uma nova cirurgia após o período eleitoral.

“Mais para frente vou ter que fazer o sétimo cateterismo e colocar o sétimo stent”, afirmou aos jornalistas ao deixar o hospital.





Datena pede desculpa

Datena também se desculpou por ter cancelado uma entrevista com a Folha de S.Paulo e o UOL, além de um evento com apoiadores, devido aos problemas de saúde.

Esta não é a primeira vez que questões de saúde o impedem de cumprir compromissos de campanha, já que na semana anterior ele relatou ter enfrentado uma crise de diabetes. O candidato mencionou ainda que deve descansar no dia seguinte por conta dos exames realizados.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.