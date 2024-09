Reprodução Musk fez comentário em meio à discussão sobre avião de Maduro, apreendido nos Estados Unidos

Elon Musk, bilionário sul-africano e proprietário do X (antigo Twitter), fez uma ameaça ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva por meio de uma postagem na rede social nesta segunda-feira (2). Musk pretenderia especular para apreender ativos do governo brasileiro.

De acordo com informações da coluna de Guilherme Amado no Metrópoles, a ameaça foi revelada por meio de uma captura de tela enviada por uma fonte no exterior.

Musk escreveu: “A não ser que o governo brasileiro devolva propriedades ilegais apreendidas do X e do SpaceX, nós vamos buscar reciprocidade na apreensão de ativos do governo também. Espero que Lula goste de voos comerciais”.

O comentário de Musk aparece em meio à discussão sobre a apreensão do avião presidencial de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, na República Dominicana.





A ameaça do bilionário gerou especulações sobre a possibilidade de ele alegar em uma corte norte-americana que teve seus ativos confiscados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e, em resposta, solicitar o confisco de bens do governo brasileiro.

A coluna também informou que a captura de tela já foi encaminhada ao Palácio do Planalto, ao Itamaraty e aos ministros do STF.

A interpretação predominante é que Musk tenta influenciar a decisão judicial brasileira ao atacar o governo do Brasil, que não está diretamente envolvido no caso.

