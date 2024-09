Reprodução Em balada diurna, brasileira aparece rindo com pessoas e apontando para tornozeleira





Uma ex-agente prisional brasileira que foi presa por ter intimidades com um preso na Inglaterra. Ela recebeu uma tornozeleira eletrônica , e foi flagrada fazendo piadas com o dispositivo .

Em um vídeo filmado em uma balada diurna, Linda de Sousa Abreu, 30 anos, aparece rodeada de outras pessoas rindo e conversando.

A mulher usa um vestido champanhe cavado e decotado. Ela coloca um pé em cima da mesa, aponta para a tornozeleira e diz: “Very demure, very mindful.

(Very demure é um meme que se espalhou pelo TikTok recentemente, no qual mulheres fazem coisas consideradas “discretas” - ou o oposto - saiba mais aqui.)

No Instagram, diversas pessoas acusam Linda de não levar a sentença a sério após fazer a piada.





Prisão por intimidade

Linda foi flagrada em vídeo fazendo sexo com um detento. Um outro prisioneiro filmou as cenas e vazou na internet, e a mulher foi demitida e presa. Ela terá a sentença em novembro.

Ela, agora, está em fiança condicional com toque de recolher, monitorado pela tornozeleira eletrônica.

