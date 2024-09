Divulgação/Ricardo Pizzutto/Band José Luiz Datena, Ricardo Nunes, Tabata Amaral, Pablo Marçal e Guilherme Boulos durante debate promovido pela Band





José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB) se desentenderam no debate para a prefeitura de São Paulo que acontece neste domingo, 1, na TV Gazeta (em parceria com Canal My News!).

No bloco de comentários de temas, Marçal foi convidado a falar sobre educação com comentário de Datena. Os dois se desentenderam e o jornalista acabou saindo do púlpito e indo encarar o oponente.

A mediadora precisou encerrar o terceiro bloco antes do previsto para acalmar os ânimos. Veja abaixo mais da discussão.

Participam do debate de hoje os principais candidatos a prefeitura de Sâo Paulo: José Luiz Datena (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

Briga de Datena e Marçal

Questionado sobre educação, Marçal começou o comentário falando sobre Nunes, atual prefeito da cidade, dizendo que a educação está uma “merda”, além de chamar o colega de “incompetente” e os colegas de “comunistas.”

Ele também nomeou diretamente Boulos na fala. Disse, ainda, que a chave é esportes. Ele também lembrou o embate anterior, quando os dois brigaram por casa de uma carteira de trabalho, entre outros comentários do colega. Ele foi advertido pela mediadora por “usar palavras chulas.”

Datena, então, começa a responder, mas se irrita com Marçal, que conversa e faz diversos gestos para a câmera. “Esse cidadão está me atrapalhando no vídeo,” diz ele, e pede para retomar o tempo. Marçal ignora o pedido e segue fazendo gestos com as mãos. Enquanto o tempo acabava, Datena fala para o opositor: “Você, de xerife, não tem nada. Você tem de bandido condenado.”

Marçal, na réplica, pediu direito de resposta e disse: “Datena quer combater o crime organizado, fica só com teleprompter lá e nunca fez nada, é um playboy multimilionário, não entende nada do que você [eleitor] está passando. Ficar mandando pau no PCC aqui é fácil, quero ver ir lá na rua onde o pau quebra. Nunca teve celular roubado, mas [na TV] é macho, chama todo mundo de bandido.”

Nesse momento, Datena vira de lado para o palanque e pede direito de resposta. O pedido de Marçal foi negado, mas o do apresentador, concedido. Ele disse:

“[Marçal] me ligou um dia antes do debate da Band para tentar armar comigo, eu ataando o Nunes e ele atacando o Boulos. Rapaz, isso é ético.” Datena negou, e continuou: “Não sabia o vagabundo, sem vergonha, ladrão condenado, estelionatário de internet, que você é. Se não, não teria atendido nem a primeira, nem a segunda ligação [...] Quero ver se tem coragem de dizer que isso é verdade. É um mentiroso que mente, engana as pessoas na internet e é um risco para a democracia”

Marçal, então, também recebeu direito de resposta. Nessa hora, a mediadora pede respeito para evitar criar “uma situação indefinida” onde toda fala gera direito de resposta.

Datena e Marçal, então, conversam entre si. Os microfones estão desligados e o áudio inaudível, mas assim que se abre o microfone de Marçal ele diz: “Vem cá, ué”, para Datena, que sai do próprio lugar e vai em direção ao púlpito do oponente com o queixo erguido.

A mediadora tenta impedir, e chega a inclusive segurar Datena fisicamente. Marçal segue provocando e o apresentador avança. O segurança é chamado, e Marçal segue falando com Datena. A mediadora diz que ele está formalmente advertido por sair do púlpito ( os candidatos poderiam ganhar “cartão vermelho” no debate.)

Ela também tirou o direito de resposta de Marçal por provocar o colega. Imediatamente, o bloco foi encerrado, antes do tempo.

Briga continua

No bloco seguinte, os candidatos responderiam a perguntas de eleitores. Marçal aproveitou o tempo para retornar o embate com Datena:

"Aproveito meu tempo para esclarecer injustiça do último bloco. Fui abafado, não quebrei nenhuma regra, estão querendo colocar isso na minha conta, o ditador saiu da bancada dele [falando de Datena], quebrando a regra e veio bem aqui, porque ele é candidato de TP. Veio aqui querendo me agredir e fomos para o intervalo comercial. Quero saber como confia um cara que só fica dando notícia, mas não tem nenhuma realidade de vida para tocar a cidade de São Paulo. Datena, como já me xingou de tudo... 'Dá pena' ver sua participação aqui."

Ele disse que Datena ligou para ele depois do debate da Band, e disse que não gostaria de ser prefeito, e começou a fazer propaganda eleitorial para si próprio.