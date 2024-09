Ricardo Stuckert Lula declarou que a decisão é um sinal de que 'o mundo não é obrigado a aguentar o vale-tudo' da extrema-direita e do empresário Elon Musk

Em sua primeira declaração após mantimento da suspensão do X, antigo Twitter, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta segunda-feira (2) a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Lula declarou que a decisão é um sinal de que “o mundo não é obrigado a aguentar o vale-tudo” da extrema-direita e do empresário Elon Musk.

“A Justiça brasileira pode ter dado um importante sinal de que o mundo não é obrigado a aguentar o vale tudo de extrema-direita de [Elon] Musk só porque ele é rico,” afirmou Lula em fala ao portal da CNN Brasil.

A Primeira Turma do STF decidiu por unanimidade manter a suspensão do X no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, responsável pela decisão original, também decidiu tornar o processo público. Isso ocorre após bilionário sul-africano prometer, no final da semana passada, vazar “ações sigilosas” do ministro em resposta à suspensão.

Luiz Fux também apoiou a decisão, mas com ressalvas. Fux observou que a suspensão não deve afetar “pessoas naturais e jurídicas indiscriminadas e que não tenham participado do processo, em obediência aos cânones do devido processo legal e do contraditório,” exceto para casos de fraude ou manifestações inconstitucionais.





Lula havia anteriormente afirmado que Musk deveria respeitar a legislação brasileira. Em uma entrevista a uma rádio da Paraíba na sexta-feira (30), o presidente disse: “Não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte.”

Lula concluiu, ainda: “Se quiser, bem. Se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano.”

