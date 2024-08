Reprodução Ângelo Ferreira foi levado para o hospital





Na última quinta-feira (29), o atual prefeito de Sertânia (PE), Ângelo Ferreira , foi esfaqueado . Segundo a Prefeitura , o crime ocorreu no momento em que ele estava indo para o Banco do Brasil. O chefe do Executivo foi levado para uma unidade hospitalar da cidade e depois encaminhado ao Hospital de Arcoverde.

A Polícia Civil informou que o episódio ocorreu por volta das 15h. As investigações já iniciaram e um empresário do município, identificado como “Nelson do Consórcio”, é o principal suspeito. As autoridades também querem descobrir qual o principal motivo do crime.

Apesar do país estar em período eleitoral, Ângelo Ferreira não concorre à reeleição em Sertânia. O atual prefeito tem apoiado a candidatura de Rita Rodrigues, que é do mesmo partido dele.

Veja nota da equipe do prefeito:

“Atentar contra a vida de alguém ultrapassa todos os limites da democracia, que significa governo do povo. Eleito pelo povo.

Nós, da Frente Popular de Sertânia, repudiamos qualquer ato de violência e ódio. Após o ataque sofrido nesta tarde de quinta-feira (29), informamos que o prefeito Angelo Ferreira está passando por atendimento.

Prezamos pela paz, por isso, pedimos a todos que não vão às ruas e evitem conflitos e provocações. Pedimos calma nesse momento de comoção. Vamos todos fazer nossasorações em casa pela plena recuperação do prefeito.

ATENCIOSAMENTE,FRENTE POPULARDE SERTÂNIA”

Governadora Raquel Lyra se manifestou

A governadora Raquel Lyra usou o X para se manifestar sobre o crime. Ela relatou que tem acompanhado o caso de perto.

“Soube agora do atentado ocorrido contra o prefeito de Sertânia, Ângelo Ferreira. Estou acompanhando de perto seu estado de saúde e rezando por sua recuperação. A Secretaria de Defesa Social já está atuando no caso com determinação de apuração rigorosa”, declarou.

