Reprodução: Redes Sociais Caetano Albarello, prefeito de Palmitinho

O prefeito Caetano Albarello, do município de Palmitinho (RS) foi vítima de um homicídio na manhã desta segunda-feira (22). Segundo a prefeitura, ele foi esfaqueado por uma mulher enquanto prestava atendimento no centro da cidade.

Em nota, o órgão diz que Caetano "foi atingido por golpes de arma branca desferido por uma mulher, no corredor do Centro Administrativo. Ele foi imediatamente encaminhado para atendimento no Hospital Santa Terezinha de Palmitinho, e posteriormente transferido ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela".

A condição de saúde do prefeito de 72 anos é estável. Albarello, que permanece em recuperação, passou por duas tomografias e não precisou de intervenção cirúrgica, visto que os ferimentos foram superficiais e não afetaram órgãos vitais.

A previsão de alta de Caetano é para amanhã (23). Ainda, a assessoria do órgão informou que a prefeitura permanece fechada para o atendimento público e o local da tentativa de homicídio está isolado para perícia. A conclusão do caso deve ser divulgada ainda nesta noite.

A prefeitura ainda designou a situação como “lamentável”, uma vez que o prefeito “sempre prezou em bem atender” a população do município.