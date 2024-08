Reprodução/Flickr Sergey Lavrov Ministro das Relações Exteriores da Rússia

Em um recado aos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que uma eventual Terceira Guerra Mundial não se restringiria a Europa e que o Ocidente está "brincando com fogo" ao escalar a guerra da Ucrânia.

Segundo o ministro, o Ocidente está "pedindo por confusão" ao considerar os pedidos do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de usar armas de aliados estrangeiros contra o território russo.

"Os americanos associam inequivocamente as conversas sobre a Terceira Guerra Mundial como algo que, Deus nos livre, se acontecer, afetará exclusivamente a Europa", disse.



No mesmo discurso, Lavrov voltou a mencionar que a Rússia pode usar armas nucleares em casos em que a existência do país esteja sob ameaça, reforçando uma posição do país assumida desde 2020.

Atualmente, a Ucrânia está conduzindo ataques na região russa de Kursk, com o objetivo declarado de criar uma zona de proteção para evitar futuros ataques da Rússia através da fronteira. A operação, que começou no dia 6 de agosto, já resultou na tomada de controle de mais de 80 vilarejos em uma área de aproximadamente 1.150 km². Essa ação é considerada a maior invasão em território russo desde a Segunda Guerra Mundial.

Nos últimos dias, o presidente ucraniano Zelensky tem enfatizado a importância de que os aliados autorizem o uso de armas contra a Rússia. Atualmente, a Ucrânia só tem permissão de seus parceiros para utilizar armas estrangeiras exclusivamente na defesa de seu território.

"Por enquanto, não podemos usar todas as armas à nossa disposição e eliminar os terroristas russos onde eles estão. Bases militares russas, campos de aviação, logística e outras instalações militares são alvos legítimos para nossas forças de defesa", afirmou, adicionando que a operação em Kursk comprova de que as ameaças de retaliação da Rússia são apenas blefes.

