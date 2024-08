Reprodução Casal de gorilas acasala em viveiro separado apenas por vidro





Uma família teve mais do que esperava ao visitar o zoológico e visitar o viveiro dos gorilas . Os animais estavam bastante a vontade - e se amando.

Um vídeo capturou um casal de macacos em meio ao coito na frente de diversos espectadores.

O viveiro dos animais é separado do público por uma janela de vidro, e fica na mesma altura das pessoas que assistem.

A plateia envolvia diversas crianças - que, ainda bem, não chegaram a ver as cenas, que aconteceram rapidamente.

O mesmo não pode ser dito das “crianças gorilas”, que chegaram bem perto do macho durante a cúpula - e chega até a encostar nele.





O macaquinho, por sorte, tampou a vista das pessoas. Mas algumas acharam ruim, e comentaram que “viram demais”.

Durante o ato, é possível ouvir adultos lamentando e uma criança rindo. Uma mulher fala para ela: “É assim que os bebês são feito”, ao que ela responde “eu sei!”.

Veja o vídeo abaixo:







