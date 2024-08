Montagem/Reprodução Boulos, Nunes, Tabata, Marçal e Datena disputam pelo cargo de prefeito de São Paulo

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) estão tecnicamente empatados na disputa pela Prefeitura de São Paulo , seguidos pelo candidato Pablo Marçal (PRTB), que subiu mais cinco pontos e assumiu o terceiro lugar.

Os dados são da pesquisa de intenção de voto realizada pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) e divulgada nesta segunda-feira (26) pelo UOL. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Boulos lidera numericamente a disputa, com 23,1% das intenções de voto, contra 26,1% de Nunes. Marçal aparece com 16,8% das preferências.

Os candidatos José Luiz Datena (PSDB) e Tabata Amaral (PSB) também estão empatados tecnicamente. O apresentador tem 10,7% das intenções de voto e oscilou para baixo na comparação com o mês passado, quando ele registrou 11,9%. Já a candidata do PSB teve uma alta de quatro pontos, e foi de 4,7% para 8,6%.

Veja todos os resultados da pesquisa FESPSP:

Guilherme Boulos (PSOL): 23,1%

Ricardo Nunes (MDB): 21,6%

Pablo Marçal (PRTB): 16,8%

José Luiz Datena (PSDB): 10,7%

Tabata Amaral (PSB): 8,6%

Marina Helena (Novo): 3,9%

Bebeto Haddad (DC): 0,6%

Altino Prazeres (PTSU): 0,3%

Ricardo Senese (UP): 0,3%

João Pimenta (PCO): 0,1%

Branco / nenhum / nulo: 10,1%

Não sabe / não respondeu: 3,8%

Segundo turno

Em simulação de um eventual segundo turno, a pesquisa mostra Nunes vencendo as eleições com 42% contra 36% de Boulos.

O destaque no segundo turno é para o aumento percentual de eleitores que não votaria em nenhum dos dois. No levantamento anterior, esse grupo somava 13,7%, tendo passado a 16% no levantamento atual. Os que não sabem ou não responderam são 6%.

Pesquisa

A pesquisa da FESPSP foi feita em São Paulo, entre os dias 20 a 22 de agosto. O levantamento contou com a participação de 1.500 entrevistados.

